СНСЗ перейдет на ежегодную сдачу двух тральщиков типа "Александрит" с 2025-го

С 2025 года Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) перейдет к ежегодной сдаче двух кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Александрит". Об этом сообщил советник гендиректора ОСК Владимир Королев.

Как отмечает Sudostroenie.info, Королев сделал это заявление во вторник, 16 июля, во время церемонии закладки тральщика "Виктор Корнер", который станет 13-м в серии проекта 12700.

Извлечение корпуса корабля противоминной обороны "Анатолий Шлемов" (пр. 12700) Средне-Невский судостроительный завод

Готовность сдавать по два тральщика в год подтвердил в ходе того же мероприятия и генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо.

Сейчас в составе ВМФ России несут службу восемь тральщиков проекта 12700.

Проект 12700 "Александрит" разработан ЦМКБ "Алмаз". Корабли этого типа предназначены главным образом для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. В то же время "Александриты" могут использовать и традиционное тральное вооружение.

Достоинством композитных тральщиков проекта 12700 считается более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает бо́льшую живучесть при поиске мин. Срок службы корабля из монолитного стеклопластика дольше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина – 61 метр, ширина – 10 метров, скорость – 16,5 узла, экипаж – свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.