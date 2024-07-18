База ВС США в Ираке подверглась атаке дронов за неделю до переговоров о выводе американских войск

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Авиабаза Айн аль-Асад, на которой размещены американские войска в Ираке, подверглась атаке беспилотников, пишет иранский портал Press TV.

В материале говорится, что инцидент произошел вчера, 16 июля, на объекте, расположенном в западной провинции Анбар. Как сообщают источники агентства, базу, где дислоцируются военные ВС США, атаковали два дрона.

Оба БПЛА, согласно заявлению американских чиновников, якобы были сбиты на подлете. При этом со стороны Айн аль-Асад было слышно несколько взрывов. О возможных разрушениях на объекте или пострадавших ничего не сообщается.

В свою очередь, авторы статьи подчеркивают, что это первая атака американских объектов в Ираке с апреля текущего года. Что характерно, произошла она за неделю до визита иракской делегации в Вашингтон с целью продолжения переговоров по поводу поэтапного вывода американских войск из страны.

Как пишет иранское издание, на данный момент ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

В статье говорится, что иракские группы сопротивления настаивают на прекращении присутствия в стране западных войск, которые вторглись в Ирак более двадцати лет назад под выдуманным предлогом, связанным с оружием массового поражения. Последнее, к слову, так и не было обнаружено.

В свою очередь, иракские официальные лица, включая премьер-министра Мохаммеда Шиа ас-Судани, также неоднократно призывали к изгнанию американских войск из их страны.

При этом Багдад и Вашингтон еще в январе договорились создать комитет для начала переговоров по установлению графика поэтапного вывода американских войск из этой арабской страны.