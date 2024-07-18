Al Jazeera: Греция готова продать США партию истребителей F-16 Block-30 для модернизации и передачи Украине

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Греция готова к продаже Соединенным Штатам большой партии истребителей F-16 Block-30 из состава собственных ВВС. В последующем данные самолеты могут оказаться на вооружении Воздушных сил ВСУ. Об этом пишет Al Jazeera, ссылаясь на собственные источники.

О том, что Греция готова продать большое количество устаревших самолетов из наличия ВВС республики, говорилось еще в апреле. Речь шла о самолетах F-16 Block 30, Mirage 2000 EGM и Mirage 2000-5, а также F-4 Phantom. При этом не исключалось, что американские истребители могла бы получить Украина, как самая «нуждающаяся» в них. Но за просто так греки самолеты отдавать отказались, потребовав компенсацию, которой у Киева не было, а в Евросоюзе тогда еще с деньгами не определились.

Теперь поступает информация, что греки готовы продать все свои 32 старых истребителя F-16 США для их модернизации и последующей передачи Украине. За это Афины получат от США некую компенсацию, что позволит закупить французские истребители Dassault Rafale и модернизировать оставшиеся американские F-16 до уровня Block-70. Также американцы разрешат грекам закупить до сорока истребителей пятого поколения F-35.

Напомним, что страны Европы пообещали Украине передать порядка 60 истребителей F-16 из наличия собственных ВВС, да и то в течение длительного времени мелкими партиями, тогда как Зеленский требует не меньше 130 и одной поставкой. В этой ситуации «лишние» 32 самолета Киеву не помешают.