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Военное обозрение

В Австралии пройдёт встреча главнокомандующих ВМС государств-участников блока AUKUS

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Источник изображения: topwar.ru

Австралийские военные готовятся к приобретению атомных подводных лодок общей стоимостью 368 миллиардов долларов. В значительной степени по этому вопросу в Австралии на следующей неделе пройдет встреча главнокомандующих ВМС государств-участников блока AUKUS, которые к 24 июля прибудут в город Перт на западе страны. Там состоится международная конференция по обороне и безопасности в Индийском океане IODS 2024.

Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

С 24 по 26 июля в Перте пройдут дебаты по поводу закупки Австралией субмарин, а также о том, как данная сделка повлияет на региональную дипломатию и развитие экономики.

Этот западноавстралийский город выбран местом проведения мероприятия, так как, по мнению организаторов, он является точкой соприкосновения Австралии, Британии, Индии, Японии и Соединенных Штатов. На встрече правительственные, оборонные и промышленные лидеры этих стран обсудят различные вопросы, касающиеся межгосударственных объединений AUKUS (Австралия, Британия, США) и QUAD (Австралия, Индия, США и Япония).

Отмечается, что главнокомандующие ВМС трех стран AUKUS встретятся на австралийской земле впервые. Австралию на встрече представит главком вице-адмирал Марк Хэммонд. К нему присоединятся первый морской лорд Соединенного Королевства Бен Кей и начальник военно-морских операций США адмирал Лиза Франчетти.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что с поставками американских субмарин в Австралию могут возникнуть серьезные проблемы. Выполнение обязательств перед австралийскими партнерами, отмечает СМИ, может негативно сказаться на обороноспособности США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Индия
США
Япония
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