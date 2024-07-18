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ЦАМТО

Korea Aerospace Industries приступила к производству истребителей KF-21 "Борамэ"

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Источник изображения: Фото: Korea Aerospace Industries

ЦАМТО, 17 июля. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) объявило о начале первой фазы серийного производства национального истребителя следующего поколения KF-21 "Борамэ".

Как сообщает Jane's Defence Weekly, мероприятие, посвященное началу сборки первого серийного образца KF-21, состоялось на предприятии компании Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне 10 июля. В ходе мероприятия KAI продемонстрировала автоматизированную линию, которая будет поддерживать производство KF-21.

Как заявило DAPA, автоматизация повысит точность процесса сборки, максимизирует эффективность производства и будет способствовать сокращению сроков сборки. Линия также должна благоприятно повлиять на перспективы экспорта самолета.

Производство KF-21 последовало за подписанием с KAI в июне 2024 года контракта стоимостью 1,96 трлн. корейских вон (1,41 млрд. долл.), предусматривающего поставку первой партии из 20 серийных самолетов. Поставки истребителей ВВС Республики Корея должны начаться в конце 2026 года. Работы по данному контракту должны быть выполнены до августа 2027 года.

DAPA заявило, что рассчитывает заключить контракт на поставку второй партии из 20 единиц KF-21 в 2025 году.

После завершения этапа начального мелкосерийного производства в 2026 году планируется приступить к полносерийному производству самолетов. ВВС Республики Корея требуется в общей сложности 120 самолетов KF-21, 40 из которых должны быть поставлены в период с 2026 по 2028 гг., а еще 80 ед. – к 2032 году.

DAPA ранее заявила, что производство самолетов будут поддерживать примерно 700 национальных компаний.

Как сообщал ЦАМТО, KAI приступила к разработке национального двухдвигательного многоцелевого боевого самолета в декабре 2015 года. KF-21 должны заменить парк устаревших F-4 и F-5. Сборка первых прототипов началась в 2020 году. Первый опытный образец выполнил первый полет 19 июля 2022 года.

Программа разработки KF-X предусматривает сборку шести опытных образцов, которые до перехода программы на этап серийного производства должны совершить 2200 вылетов. Завершить разработку предполагается к середине 2026 года.

Выпуск серийных самолетов запланирован на 2026-2032 гг. Согласно планам, первые серийные самолеты получат ограниченный набор вооружений, а полным спектром ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" будут оснащаться истребители, производимые начиная с 2029 года.

Разработка самолета позволит Республике Корея стать восьмой страной, самостоятельно создавшей сверхзвуковой истребитель. С 2028 года KAI планирует начать экспорт KF-21.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
F-4
F-5
KF-X
Компании
DAPA
KAI
Проекты
2020-й год
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