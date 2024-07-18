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Минобороны Австралии приобретает барражирующие боеприпасы "Свитчблэйд-300"

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БПЛА Switchblade 300
БПЛА Switchblade 300.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis Moradian

ЦАМТО, 17 июля. Минобороны Австралии объявило о покупке высокоточных барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд-300" с целью обеспечения ВС страны преимущества на поле боя и расширения арсенала имеющихся на вооружении БЛА.

Как заявлено, приобретение подчеркивает приверженность правительства Австралии оснащению личного состава лучшими в мире средствами поражения, чтобы гарантировать им возможность успешно выполнять задачи и сохранять преимущество перед потенциальными противниками.

Количество заказанных боеприпасов и их стоимость не раскрываются. Министерство обороны рассчитывает, что первые "Свитчблэйд-300" будут доставлены в Австралию в конце 2024 года и приняты на вооружение в 2025 году.

Обычно при покупке Австралией вооружений в США Агентство по сотрудничеству в сфере обороны МО США (DSCA) публикует официальное уведомление конгресса, одобряющее поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS). В данном случае официальное уведомление DSCA опубликовано не было. Причиной этого может являться то, что стоимость покупки не превышает пороговое значение, которое для Австралии составляет 25 млн. долл.

Разработанный американской компанией AeroVironment барражирующий боеприпас "Свитчблэйд-300" может применяться в переносном варианте и с борта наземной техники, включая модульную мультитрубную пусковую установку. Длина последней версии боеприпаса, "Свитчблэйд-300" Блок.20, – 46,2 см, размах крыла – 73,6 см, максимальная взлетная – 1,68 кг. Масса комплекта (боеприпас, пусковая труба и сумка для переноски) – 3,27 кг, радиус действия – до 30 км (с антенной увеличенной дальности). Боеприпас может развивать максимальную скорость 161 км/ч и достигать высоты 4572 м.

Министерство обороны Австралии 5 июля опубликовало видео, на котором барражирующий боеприпас "Свитчблэйд-300" поражает буксируемую морскую цель. По оценке Jane's Defence Weekly, цель представляла собой металлический контейнер длиной 2 м и диаметром 500 мм.

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Страны
Австpалия
США
Проекты
БПЛА
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