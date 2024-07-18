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РИА Новости

"Новая эра". В России научились управлять беспилотником через спутник

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Беспилотник на стенде компании "Геоскан". Архивное фото
Беспилотник на стенде компании "Геоскан". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Роскосмос: в РФ впервые реализовали управление беспилотником через спутник

МОСКВА, 17 июля/ Радио Sputnik. В России успешно завершилось тестирование технологии управления беспилотником через космический спутник, сообщили в Роскосмосе.

Эксперимент реализован впервые, тестирование провели компании "Спутниковая система "Гонец" и "Геоскан".

"Такие технологические решения востребованы для обеспечения возможности отслеживать местоположение беспилотных воздушных судов там, где отсутствуют другие каналы связи", – говорится в Telegram-канале госкорпорации.

По словам гендиректора "Гонца" Павла Черенкова, отечественные системы спутниковой связи с повсеместным покрытием открывают широкие горизонты развития БПЛА.

"Но сегодняшнее событие знаменует гораздо большее – новую эру развития беспилотных решений в целом, когда спутниковые технологии приходят в эту индустрию и позволяют совершенно по-иному раскрыть ее потенциал: это и загоризонтное управление всеми видами беспилотников, и новый уровень контроля за ними, и возможности получения требуемой информации из зон полета", – приводит РИА Новости слова Черенкова.

Ранее радио Sputnik писало, что министр обороны РФ Андрей Белоусов и помощник президента России Алексей Дюмин обсудили вопросы поставок БПЛА в российские войска.

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
БПЛА
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