В Приморье на вооружение авиаполка ТОФ поступили модернизированные вертолеты Ка-27М

Один из первых серийных модернизированных противолодочных вертолетов Ка-27М (бортовой номер "31 желтый") в составе 859-го Центра боевого применения и подготовки лётного состава Морской авиации ВМФ России в Ейске.февраль 2017 года.

Накануне профессионального праздника на аэродроме состоялись учебно-тренировочные полеты экипажей вертолетов Ка-27, противолодочных самолетов Ил-38 и смешанной эскадрильи самолетов Ан-26 и Ан-12

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. На вооружение 289-го отдельного смешанного авиаполка в Приморье поступили модернизированные вертолеты Ка-27М. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) в связи с отмечаемой 108-й годовщиной основания Морской авиации ВМФ России.

"В настоящее время в авиаполку идет активное освоение недавно поступивших на вооружение модернизированных противолодочных вертолетов Ка-27М", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в подразделениях и воинских частях авиационных гарнизонов Морской авиации ТОФ состоялись торжественные мероприятия, посвященные памятной дате. По итогам зимнего периода обучения лучшим авиаполком Морской авиации ТОФ по боевой подготовке признан 289-й отдельный смешанный авиационный полк, базирующийся в поселке Николаевка Приморского края командир авиаполка полковник Алексей Заплавний. Часть личного состава полка, включая летчиков и техников, выполняет поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Накануне профессионального праздника на аэродроме состоялись учебно-тренировочные полеты экипажей вертолетов Ка-27, противолодочных самолетов Ил-38 и смешанной эскадрильи самолетов Ан-26 и Ан-12.

День Морской авиации Военно-морского флота России бы учрежден приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 1996 года. Дата связана с 17 июля 1916 года, когда русские морские летчики, защищая от вражеских ударов военно-морскую базу на острове Сааремаа, дали бой немецким самолетам над Балтийским морем и разгромили силы противника.