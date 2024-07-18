Названы сроки заключения контракта на третью пару БДК проекта 11711

Контракт на строительство на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" третьей пары больших десантных кораблей проекта 11711 в модернизированном варианте может быть подписан до завершения 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Предполагается, что давно ожидавшийся контракт на строительство третьей пары БДК проекта 11711 в модернизированном варианте может быть подписан в текущем году", – уточнил он.

Секции БДК "Василий Трушин" проекта 11711 ПСЗ "Янтарь"

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В составе ВМФ России несут службу два БДК базового проекта 11711 – "Иван Грен" и "Петр Моргунов". Их водоизмещение – 5000 тонн, длина корпуса – 120 метров, ширина – 16,5 метра. Скорость – до 18 узлов. Численность экипажа – 100 человек.

БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" модернизированного проекта 11711 заложили на "Янтаре" в апреле 2019 года. Предполагается, что они будут нести службу в составе Тихоокеанского флота. Эти корабли получат бо́льшие размерения, водоизмещение возрастет до 7–8 тысяч тонн. Каждый из них способен транспортировать до 13 основных боевых танков или до 36 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также батальон морской пехоты.

БДК вооружат двумя 30-мм шестиствольными артустановками АК-630 и одной сдвоенной АК-630М-2. На палубе базируется поисково-спасательный вертолет Ка-27 или транспортно-боевой вертолет Ка-29.