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Вашингтон в ближайшее время намерен серьезно ускорить процесс разработки и испытаний гиперзвукового оружия. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, несколько испытаний подобных систем вооружений уже состоялись.

Мы продолжим развивать ряд гиперзвуковых программ и будем работать над ускорением разработки и испытаний,

– заявил спикер Минобороны США.

Он уточнил, что в недавних испытаниях гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном были задействованы американские ВМС, а также и сухопутные войска США.

Напомним, в Штатах вызывает серьезное беспокойство тот факт, что Вашингтон заметно отстает от Москвы по темпам создания гиперзвукового оружия. Российский гиперзвук не просто создан, но и активно применяется в зоне проведения специальной военной операции. В частности, по аэродромной инфраструктуре противника регулярно отрабатывают российские гиперзвуковые комплексы «Кинжал», носителями которых являются самолеты МиГ-31.

Все попытки США хоть как-то противостоять этим системам на Украине окончились полным крахом. Переданные киевскому режиму комплексы ПВО Patriot не смогли ничего противопоставить «Кинжалу». При этом в руководстве РФ не раз подчеркивали, что отечественные конструкторы серьезно продвинулись в создании оружия, основанного на новых физических принципах.

США подобными успехами похвастаться не могут. Результаты упомянутых Патриком Райдером испытаний не предавались широкой огласке. На этом основании эксперты сделали вывод, что они завершились неудачно.