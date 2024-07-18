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ТАСС

На Украине получателей повесток будут определять по принципу таргетированной рекламы

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: © AFP 2022 / Oleksandr Gimanov

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, что реестр "Оберег" позволяет делать процесс рассылки повесток более быстрым и целевым

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Получателей повесток на Украине начнут определять по принципу таргетированной рекламы. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

"Генштаб понимает, какие потребности у него сейчас есть, то есть какие профессиональные навыки, какой возраст людей и их условный профайл требуется. По этим критериям военкоматы формируют перечни, условно говоря, автоматически через систему. И дальше уже работают с каждым военнообязанным", - цитирует Черногоренко издание "Страна".

"Это сродни таргетированной рекламе. Ты работаешь именно с той аудиторией, которая тебе сейчас нужна, не тратя лишнее время", - подчеркнула она. По словам замминистра, реестр "Оберег" позволяет делать процесс рассылки повесток более быстрым и целевым.

На Украине, начиная с 17 июля, отправленная военнообязанному повестка считается врученной вне зависимости от того, получил он ее или нет. 16 июля истек двухмесячный срок, в течение которого украинцы должны были встать на воинский учет или уточнить военно-учетные данные, как того требует новый закон о мобилизации. Теперь за любое из нарушений - за необновление данных, за отсутствие при себе военного билета и за неявку по каждой присланной повестке налагается штраф. 17 тыс. гривен (около $414) за первое нарушение и до 25,5 тыс. гривен (порядка $620) за повторные. Конкретная сумма в этих пределах определяется военкомом.

Деньги планируют автоматически списывать со счетов уклонистов. Украинские юристы отмечают, что сперва будут блокироваться банковские счета. Если они пустые, на имущество штрафника могут наложить арест, который будет действовать до тех пор, пока он не заплатит. Если эти меры не помогли, имущество могут пустить с молотка.

Известно, что к настоящему моменту информацию о себе обновили около 4 млн человек, это меньше половины военнообязанных. По информации депутата Рады Олега Синютки, примерно у 6-7 млн военнообязанных по-прежнему старые данные. И теперь многим из них грозят штрафы, причем это касается не только тех, кто покинул Украину после начала конфликта, но и тех, кто давно не живет в стране. 

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Страны
Украина
Черногория
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