Ростех сообщил, что взрывная волна ФАБ-3000 может накрыть 11 футбольных полей

По данным госкорпорации, при взрыве создается ударная волна, позволяющая уничтожить цель типа взводного опорного пункта Вооруженных сил Украины с земляными укреплениями открытого типа

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Взрывная волна авиабомбы ФАБ-3000 может накрыть 11 футбольных полей. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации Ростех.

"Взрывной волны ФАБ-3000 хватит, чтобы накрыть 11 футбольных полей. Бомбы ФАБ-3000 производства госкорпорации "Ростех" имеют заряд взрывчатого вещества около 1,5 тонны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при взрыве создается ударная волна, позволяющая уничтожить цель типа взводного опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) с земляными укреплениями открытого типа.

Заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков подчеркнул, что использование бомб семейства ФАБ, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) разработки КТРВ, дает значительный успех на линии соприкосновения с противником в зоне специальной военной операции (СВО).

В воскресенье Минобороны РФ впервые сообщило о применении ФАБ-3000 в зоне СВО с истребителя-бомбардировщика Су-34. Боеприпасом массой более 3 тонн был нанесен удар по пункту временной дислокации ВСУ. Как сообщили в Ростехе, специалисты работают над усовершенствованными УМПК для авиабомб, которые позволят значительно повысить дальность применения боеприпасов.