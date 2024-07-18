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ТАСС

Лавров заявил, что глава МИД Швейцарии усвоил аргументы РФ по мирной конференции

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Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Встреча прошла по инициативе швейцарской стороны на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на двусторонней встрече усвоил аргументы российской стороны относительно конференции по Украине в Бюргенштоке.

"Он объяснял, что конференция в Бюргенштоке не была направлена против России, она была направлена на то, чтобы подготовить почву для настоящих переговоров с учетом интересов всех сторон. Мы ему объяснили вежливо, конечно, что эта конференция в Бюргенштоке была такой промежуточной кульминацией процесса, который был начат в поддержку "формулы Зеленского". Мне кажется, он усвоил наши аргументы", - сказал глава МИД РФ в эфире Первого канала.

Встреча Лаврова и Кассиса прошла по инициативе швейцарской стороны на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписал целый ряд стран, в том числе Армения, Бразилия, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия и ЮАР. Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали делегации большинства членов ООН. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско. 

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