ТАСС: ремонт подлодки "Ростов-на-Дону" продолжается на плаву

Дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 (шифр "Варшавянка") завершила доковый ремонт. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Некоторое время назад субмарина успешно вышла из дока, ее ремонт продолжается на плаву", – сказал он.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Ростов-на-Дону" Центральный Военно-Морской Портал, Сергей Северин

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Напомним, что 13 сентября 2023 года Украина нанесла удар крылатыми ракетами по "Севморзаводу", где проходили ремонт большой десантный корабль "Минск" и ДЭПЛ "Ростов-на-Дону".

Как сообщило в тот же день Минобороны РФ, "два корабля ВМФ, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов".

Позднее сообщалось, что головным исполнителем заказа на ремонт субмарины выступает 13-й судоремонтный завод. В работах также участвуют специалисты "Адмиралтейских верфей" (Санкт-Петербург) – предприятия, где была построена подлодка.