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Киевский режим готовит крупное контрнаступление, это подтвердил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список экстремистов и террористов), в последнее время критикующий украинские власти.
По данным Арестовича*, Киев готовит наступление независимо от того, обеспечит ли Запад ВСУ всем необходимым или нет. При этом власти Украины готовы к любому исходу, они примут и поражение. Это необходимо для того, чтобы убедить украинский народ в необходимости завершения конфликта и заключения «горького мира». В случае победы, хотя она маловероятна, Киев объявит о необходимости переговоров, пока может диктовать свои условия.
— заявил экс-советник.
По его словам, украинская пропаганда так долго работала с населением, что половина все еще верит про «выход на границы 1991 года». Разубедить их в этом может только крупное поражение ВСУ. При этом Арестович считает, что в новом контрнаступлении украинской армии ничего «не светит». Во-первых, условия уже не те, как в прошлом году. Во-вторых, российская армия тоже изменилась, причем в лучшую сторону.
А вот неудача в контрнаступлении ВСУ может привести к тому, что в наступление пойдет уже российская армия с целью «улучшить свои переговорные позиции».