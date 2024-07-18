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Военное обозрение

Арестович: Киев планирует новое контрнаступление ВСУ, несмотря на угрозу крупного поражения

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Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим готовит крупное контрнаступление, это подтвердил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список экстремистов и террористов), в последнее время критикующий украинские власти.

По данным Арестовича*, Киев готовит наступление независимо от того, обеспечит ли Запад ВСУ всем необходимым или нет. При этом власти Украины готовы к любому исходу, они примут и поражение. Это необходимо для того, чтобы убедить украинский народ в необходимости завершения конфликта и заключения «горького мира». В случае победы, хотя она маловероятна, Киев объявит о необходимости переговоров, пока может диктовать свои условия.

Если контрнаступление удается, то ого, какие мы молодцы, смотрите, мы можем. Позор всем трусам и миротворцам. И с позиции силы заходим. А если не удается, смотрите, мы не можем воевать, мы должны принять горькую реальность. То есть и так, и так хорошо — это политический расчет.

— заявил экс-советник.

По его словам, украинская пропаганда так долго работала с населением, что половина все еще верит про «выход на границы 1991 года». Разубедить их в этом может только крупное поражение ВСУ. При этом Арестович считает, что в новом контрнаступлении украинской армии ничего «не светит». Во-первых, условия уже не те, как в прошлом году. Во-вторых, российская армия тоже изменилась, причем в лучшую сторону.

А вот неудача в контрнаступлении ВСУ может привести к тому, что в наступление пойдет уже российская армия с целью «улучшить свои переговорные позиции».

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Страны
Россия
Украина
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