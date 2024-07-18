Эксперт считает, что отношения Турции и России не несут угрозу НАТО

Глава Глобальной консультативной группы Хюсейн Багджи напомнил, что с начала украинского конфликта Анкара проводит сбалансированную политику, и заявил о высокой вероятности второго переговорного процесса

СТАМБУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Отношения между Москвой и Анкарой не представляют угрозы для блока НАТО, одной из старейших участниц которого является Турция. Такое мнение выразил ведущий турецкий эксперт по вопросам международной безопасности, глава Глобальной консультативной группы Анкары Хюсейн Багджи, комментируя итоги саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, главными темами которого были противостояние РФ и оказание военного содействия Украине.

"Существование НАТО изначально является для России угрозой, альянс также рассматривает РФ для себя в качестве угрозы. В то же время членство Турции в Североатлантическом альянсе не означает, что она является врагом России и что отношения между ними несут угрозу НАТО", - сказал политолог ТАСС.

Он напомнил, что турецко-российские отношения уходят корнями в многовековую историю, в них были разные периоды взлетов и падений, с окончанием холодной войны и распадом Советского Союза оба соседа по Черноморскому бассейну используют открывшиеся перед ними возможности для всестороннего развития двусторонних связей.

"НАТО на сегодняшний день является самым крупным военным союзом в мире. В 1990-х годах распался Варшавский договор, который был создан в качестве противовеса альянсу, и почти все бывшие союзники России по этой организации стали членами НАТО. Расширение альянса, в первую очередь на восток, противоречит интересам и доктрине России. Это открыто можно видеть на примере Украины, где РФ использует свое законное право на защиту", - сказал собеседник агентства. По его словам, Турция с самого начала украинского конфликта проводит сбалансированную политику, поддерживая диалог и с Россией, и с Украиной. "Она подготовила переговоры сторон в Анталье и в Стамбуле в 2022 году. Высока вероятность второго стамбульского переговорного процесса", - подчеркнул эксперт, говоря о возможности возобновления переговоров между Москвой и Киевом.

"Если бы Россия рассматривала для себя в качестве угрозы натовскую Турцию, она бы не строила на ее территории АЭС "Аккую", не делала бы ей различные предложения экономического характера. Если бы российский лидер [Владимир] Путин видел в лице Турции угрозу, то в 2022 году не было бы заключено соглашение по зерновой инициативе, которое является очень важным для турецкой стороны. Президенты России и Турции чаще всего общаются между собой среди мировых лидеров, не менее 12 раз в год", - отметил Багджи.