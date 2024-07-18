Крылья флота

Военный историк Дмитрий Болтенков — о значении авиации ВМФ России и ее перспективах

Военно-морской флот — это не только моряки, корабли и подводные лодки. Но это еще и морская пехота, и береговые ракетно-артиллерийские войска, и морская авиация, которая 17 июля отмечает свое 108-летие.

Противолодочная авиация

Одной из главных задач российского ВМФ является обеспечение ракетно-ядерного удара возмездия. Для этой цели в состав флота входят дивизии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Лодки в ожидании приказа от верховного главнокомандующего находятся в специальных районах, где охраняются разными силами, в том числе и самолетами противолодочной авиации (ПЛА). ПЛА служит для поиска, обнаружения и уничтожения вражеских подводных лодок, а также для ведения разведки, постановки минных полей. Самолет ПЛА способен за короткое время обследовать значительную часть морской акватории с помощью радара, гидроакустических буев и магнитометра, найти подводного противника и уничтожить его бортовым вооружением.

Основой ПЛА являются самолеты Ту-142МЗ и Ил-38. Они входят в состав смешанных авиационных полков Северного и Тихоокеанского флотов. В середине 2010-х годов некоторые самолеты Ил-38 были модернизированы противолодочным комплексом «Новелла». По некоторым сведениям, в настоящее время модернизируется еще пара таких самолетов. Для связи с подводными лодками в отдаленных районах Мирового океана служит сеть радиостанций, работающих в сверхдлинноволновом (СДВ) диапазоне связи. Резервная сеть связи на СДВ развернута на самолетах связи Ту-142МР «Орел».

В целом, имеющиеся в настоящее время на вооружение самолеты ПЛА вполне удовлетворяют текущему решению проблем противолодочной обороны, но крайне необходима разработка нового самолета такого класса на базе существующих отечественных пассажирских самолетов. Всё-таки Ил-38 и Ту-142М3 — это самолеты 1970–1980-х годов постройки. Американцы уже обновили свой парк ПЛА, да и своих союзников, на самолет P-8A Poseidon, построенный на базе Boeing 737-800.

Вертолеты

Абсолютное большинство боевых кораблей первого и второго ранга — крейсеры, фрегаты, большие противолодочные корабли и корветы — могут нести на своем борту вертолеты семейства Ка-27. В последние годы большая часть этих противолодочных вертолетов были модернизированы в Ка-27М с установкой нового противолодочного комплекса и радара. Вертолеты Ка-27ПС занимаются поисково-спасательным обеспечением. Транспортно-боевой вариант Ка-27 имеет название Ка-29. Полсотни таких вертолетов ВМФ СССР получил до 1991 года. После списания авианесущих крейсеров семейства 1143 и десантных кораблей проекта 1174 они оказались не нужны и были поставлены на хранение. Буквально чудо, что за последние несколько лет их восстановили, и сейчас такие вертолеты является одним из важных элементов воздушной мощи морской авиации. Так, на счету экипажей Ка-29 Черноморского флота не один десяток уничтоженных украинских безэкипажных боевых катеров. И в деле переброски десантников и их поддержки с воздуха такая машина оказалась крайне полезна.

Корабельные вертолеты входят в состав вертолетного полка Северного флота, а также вертолетных эскадрилий остальных флотов. На замену этому семейству вертолетов ведется разработка новой машины семейства «Минога». До конца этого десятилетия наш флот должен пополниться новыми универсальными десантными кораблями проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». На их палубах будут базироваться боевые вертолеты Ка-52 во флотском варианте Ка-52К.

В составе авиации Черноморского флота есть пара уникальных вертолетов радиолокационного дозора и обнаружения Ка-31. Для решения транспортных задач и отработки воздушно-десантной подготовки морских пехотинцев на флотах есть Ми-8 разных модификаций.

Несколько лет назад флот лишился своей морской ракетоносной авиации (МРА). С точки зрения государства выгоднее, чтоб такие тяжелые самолеты, как ракетоносцы Ту-22М3, были под единым командованием в составе дальней авиации. Однако подобные самолеты могут использоваться и во флотских интересах в целях борьбы с корабельными группировками недружественных стран. Развитие семейства Ту-22М3 и вооружение их новыми ракетами типа Х-32 позволяет решать такие задачи с большей эффективностью. Принята на вооружение и модификация самолета Миг-31 с комплексом гиперзвукового оружия «Кинжал». Эта ракета, уже неоднократно применявшаяся по стационарным целям на территории Украины, может быть использована для поражения вражеских авианосцев. Таким образом, можно видеть возрождение МРА на новом уровне.

Беспилотники

Одним из направлений развития морской авиации является оснащение ее беспилотниками большого радиуса полета. Контроль огромных российских арктических территорий без таких БПЛА малоэффективен. А задача очень важная на фоне интереса недружественных России стран к Арктике. В этой связи было бы целесообразно, чтобы морская авиация получила бы беспилотники типов «Охотник» и «Орлан». Да и контроль за деятельностью флотов других стран лучше осуществлять глазами. Ранее, до 1994 года, МА ВМФ России имела на вооружении самолеты разведчики Ту-95РЦ, Ту-22Р и Ту-16Р. Потом они были списаны, а некоторая часть функционала разведки легла на самолеты ПЛА. В настоящее же время, когда беcпилотники развиваются невиданными темпами, есть шанс возродить знаменитую советскую разведывательную авиацию, только на новом техническом уровне. В годы СССР российские самолеты Ту-95РЦ, прозванные на Западе «Медведи», следили за каждым шагом флотов США и стран НАТО и даже долетали до Фолклендских островов в годы англо-аргентинской войны 1982 года.

Палубная авиация

Основой крупных флотов являются авианосцы. В составе нашего Северного флота есть авианосец «Адмирал Кузнецов». В настоящее время он находится на ремонте. Тем не менее в составе смешанного авиационного корпуса Северного флота есть 100-й и 279-й корабельные авиаполки, вооруженные самолетами-истребителями Миг-29К и Су-33 соответственно. В интересах развития отечественного флота рано или поздно встанет вопрос строительства нового авианесущего корабля, и проектирование таких кораблей ведется. Не исключено, что на базе истребителя пятого поколения Су-57 будет создан и его палубный вариант.

Помимо таких уникальных самолетов, как самолеты ПЛА и корабельные истребители, МА располагает и истребителями Су-27, и морскими штурмовиками (так по флотской терминологии называются истребители-бомбардировщики) типов Су-30СМ и Су-24М, а также широким спектром транспортной авиации — от самолетов Ту-154М до Ан-26.

В настоящее время в связи с воссозданием Ленинградского военного округа часть подразделений морской авиации Балтийского и Северного флотов переданы в состав Армии ВКС и ПВО данного округа. Не исключено, что в ближайшее время могут последовать и другие реорганизационные мероприятия. Но нет сомнений в том, что морская авиация, давшая в годы ВОВ более 200 Героев Советского Союза, будет существовать и далее.

Автор: военный историк Дмитрий Болтенков