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ТАСС

Боец РФ заявил, что "Панцирь-С1" будет сбивать все ракеты распиаренных F-16

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ЗРПК «Панцирь-С1»
ЗРПК «Панцирь-С1».
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Оператор расчета "Панцирь-С1" Максим пояснил, что машина эффективно работает по всем видам целей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" будет сбивать все типы ракет передаваемых Киеву истребителей F-16. Об этом заявил оператор расчета "Панцирь-С1" Максим.

"Машина зарекомендовала себя очень хорошо. Эффективно работает по всем видам целей. По таким ракетам, как HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и различным БПЛА. "Панцирь" - максимально надежная машина и постоянно модернизируется. В свете последних событий про распиаренный F-16 - для нас он не несет ничего нового. Как работали, так и будем работать. Все ракеты, которые он несет, мы будем так же сбивать. И сам самолет сбивать тоже будем, если он попадет в зону нашей ответственности", - рассказал российский военный в видео, распространенном Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что во время несения боевого дежурства расчетом ЗРПК "Панцирь-С1" в зоне ответственности группировки войск "Восток" уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Расчеты комплексов круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Для уничтожения воздушных целей у комплекса есть 12 зенитных ракет. Кроме того, установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1,4 тыс. выстрелов. Вооружение ЗРПК "Панцирь С-1" позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы, отметили в Минобороны. Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-16
HIMARS
SCALP
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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