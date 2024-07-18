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ТАСС

Источник сообщил, что корабль "Виктор Великий" следует для испытаний на Балтику

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Церемония спуска на воду на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" строящихся для Военно-морского флота Российской Федерации патрульного корабля "Виктор Великий" (заводской номер 165) проекта 22160 (справа) и малого ракетного корабля "Тайфун" (заво
Церемония спуска на воду на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" строящихся для Военно-морского флота Российской Федерации патрульного корабля "Виктор Великий" (заводской номер 165) проекта 22160 (справа) и малого ракетного корабля "Тайфун" (заводской номер 805) проекта 22800 (шифр "Каракурт") (слева). Зеленодольск, 07.05.2024.
Источник изображения: zelenodolsk.tatarstan.ru

Его буксируют из Зеленодольска

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Патрульный корабль "Виктор Великий" проекта 22160 буксируется внутренними водными путями для испытаний из Зеленодольска на Балтику. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В настоящее время осуществляется буксировка "Виктора Великого" из Зеленодольска в Санкт-Петербург для достройки и [проведения] испытаний", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Корабль был заложен 25 ноября 2016 года на Зеленодольском судостроительном заводе (входит в корпорацию "Ак Барс"), спущен на воду 7 мая 2024 года, после достройки и завершения испытаний войдет в состав Черноморского флота (ЧФ).

До настоящего времени в составе ЧФ было 4 патрульных корабля проекта 22160, построенных в Зеленодольске. 

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ЗДЗ Горького
Проекты
22160
ЧФ
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