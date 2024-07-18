75-летие НАТО: между Путиным и Трампом (Les Echos, Франция)

Les Echos: возможное президентство Трампа станет главной угрозой для НАТО

На 76-м году существования НАТО оказалась перед лицом двойной угрозы: внешней и внутренней, пишет Les Echos. С одной стороны, это Путин, с другой – растущая вероятность повторного президентства Трампа.

Доминик Муази (Dominique Moisi)

Доминик Муази напоминает, что, помимо "русской угрозы" для альянса существует и внутренняя опасность – причем, возможно, более серьезная. Как НАТО переживет второй президентский срок Трампа?

На 76-м году своего существования Организация Североатлантического договора оказалась перед лицом двойной угрозы: внешней и внутренней. С одной стороны, в настоящем – Путин, с другой – растущий призрак повторного президентства Трампа. Состоявшийся на прошлой неделе в Вашингтоне саммит альянса прошел в особенно драматичной и шокирующей атмосфере: встреча состоялась на фоне сообщений о бомбардировках госпиталя для онкобольных детей в Киеве.

Завершился же саммит покушением на кандидата в президенты Трампа, что стало своего рода напоминанием о главной задаче, стоящей перед НАТО. Сделать все, чтобы организация пережила возможное (или, если говорить о состоянии на сегодняшний день, почти неизбежное) переизбрание кандидата от Республиканской партии. Продолжится ли поддержка Украины по окончании президентства Джо Байдена?

Больше НАТО – но меньше Америки

Парадокс нынешней ситуации можно сформулировать следующим образом: НАТО в мире становится больше, а Америки – меньше. На самом деле, создается впечатление, будто творение чувствует себя намного лучше, чем творец. Нельзя отрицать, что конфликт на Украине продемонстрировал, что альянсу далеко до "смерти мозга", если вспоминать намеренно и неоправданно провокационное выражение, использованное президентом Франции Эммануэлем Макроном.

НАТО как никогда востребована. Финляндия и Швеция – отказавшись от традиционного нейтралитета – вступили в альянс, что превратило Балтийское море во "внутренний водоем" организации. Помимо расширения, которое приветствовали все страны-участницы, есть и статистика, говорящая сама за себя. Отныне 23 из 32 членов альянса тратят на оборону не менее 2% своего ВВП (в текущих условиях предпочтительнее было бы довести этот показатель до 2,5%). Десятилетие назад в рядах участников альянса насчитывалось лишь три "отличника", выполнявших этот критерий.

Проблема в том, что НАТО сталкивается не только с внешними вызовами. Помимо российской угрозы – росту которой отныне, похоже, всячески способствует Китай под руководством Си Цзинь Пина, что, в свою очередь, оправдывает предупреждения в его адрес со стороны альянса – существует также (прежде всего?) угроза внутренняя, возможно, еще более серьезная. Как организация Североатлантического договора переживет второй президентский срок Трампа? Что случится, если ключевая страна — участница альянса просто решит приостановить оказание помощи Киеву?

Растущий популизм

Даже по состоянию на сегодняшний день складывается впечатление, что помощь Запада направлена исключительно на то, чтобы предотвратить полное поражение Украины, а не обеспечить ее победу над Россией. Что же будет завтра? Помимо неопределенности американской политики, нельзя забывать и об уязвимости Франции (если еще и не Германии) перед лицом растущего популизма.

Германских и французских крайне правых, похоже, объединяет общее "понимание" Москвы. На ближайшие шесть месяцев председательство в Совете Европейского союза перешло к Венгрии Виктора Орбана – нелиберальной демократии, которая не стесняется подчеркивать свои разногласия как внутри страны, так и на международной арене.

Так чего же можно было ожидать на этом фоне от саммита НАТО в Вашингтоне? На самом деле, он завершился без особых сюрпризов. Да, на Украину начинают поступать вооружения (в том числе – как мы надеемся, в самые сжатые сроки – самолеты F16). Новые поставки позволят Киеву "продержаться" еще какое-то время – но не отвоевать занятые Россией территории.

Кровавые атаки

Все происходящее будто указывает на то, что негласно один сценарий превалирует над всеми остальными. В обмен на потерю 20% своей территории Украина присоединится к западному лагерю, вступив и в НАТО, и в Европейский союз. "Вы потеряли землю, но вы свободны. Вы всего лишь подписали долгосрочное перемирие с Россией по корейскому образцу. Не стали официально отказываться от претензий на Крым и Донбасс. И кто знает, что может произойти завтра?"

Проблема в том, что, дожидаясь воплощения этого вполне вероятного сценария, Россия увеличивает число атак на украинские объекты гражданской инфраструктуры. Причем без каких-либо серьезных дипломатических последствий для Кремля. Так, индийский лидер Нарендра Моди находился в Москве с визитом аккурат в то самое время, когда российские ракеты обрушились на Киев.

"Джокер" Камала Харрис

В отличие от других демократий Азии – Австралии, Японии и Южной Кореи, – Индия намерена заявить о своем особом статусе, будто провозглашая на весь мир, что Нью-Дейли не настолько боится Пекина, чтобы дистанцироваться от ближайшего союзника КНР – России.

В конфликте, который принимает все более ярко выраженный идеологический характер, НАТО нуждается в проявлении единства, солидарности и твердости со стороны всех государств-участников. И особенно – США. Покушение на Дональда Трампа сделало его лишь сильнее, словно превратив в своего рода супергероя. Разве он не кажется теперь несокрушимым, неотразимым? Его боевой дух и энергия как никогда контрастируют со слабостью Джо Байдена. Для США – а с ними и для всего мира, – как никогда важно, чтобы Демократическая партия срочно выбрала нового кандидата на пост президента. И им, несомненно, должна стать Камала Харрис. Кто же еще, если не она, тем более в столь короткий срок?