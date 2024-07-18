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Вестник Мордовии

Применение танков М1 в ВСУ стало самым провальным за 43 года эксплуатации

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В социальных сетях появилось видео, где демонстрируется самая последняя версия украинских M1A1 SA Abrams. Как отмечает проект "РГ: русское оружие", после всех доработок, произведенных боевиками ВСУ, танки внешне сильно изменились.

На них везде, где только можно, установили разработанную еще в СССР динамическую защиту "Контакт". Нижняя лобовая деталь получила "фартук", а над крышей смонтировали противодронный "мангал".



Правда, произведенные работы во многом можно считать недостаточно эффективными. Уже уничтожены как минимум два доработанных подобным образом образца. По мнению специалистов, если заокеанские боевые машины, как планировалось ранее, не будут полностью эвакуированы в тыл, то уже скоро их вообще не останется в формированиях киевского режима, а новые поставки не планируются.

Применение Abrams в ВСУ за все время их эксплуатации можно считать самым провальным. Создававшиеся в 70-е годы, они должны были противостоять советским танковым объединениям.

Однако более или менее успешно повоевать им пришлось с Т-72 армии Саддама Хусейна в 1991 и 2003-х годах, а потом их задействовали лишь в противоповстанческих операциях.

Командование ВСУ оценивало М1А1 как вундерваффе - "чудо-оружие", способное существенно изменить ситуацию на тех участках линии боевого соприкосновения, где эти танки задействовали, но с самого начала все пошло не так, как ожидалось. И в настоящее время в строю остается около половины переданных машин.

Интересно, что в составе ВСУ американские танки так и не смогли проявить свои противотанковые возможно, а вот бойцы армии России в марте текущего года уничтожили один из танков первым же выстрелом из Т-72Б3М.

Видео: "РГ: русское оружие"

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Т-72
Т-72Б
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