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ТАСС

На Сахалине покажут беспилотник "Зет" с дальностью полета до 30 км

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Оператор дрона за работой
Оператор дрона за работой.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Прототип может везти груз до 3,5 кг, также ведется разработка увеличенной версии БПЛА с грузоподъемностью до 10 кг

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Тестовый полет прототипа беспилотного летательного аппарата "Зет", объединяющего преимущества FPV-дрона и аппаратов вертикального взлета и посадки (VTOL), пройдет в рамках в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг". Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике "Аэротэк".

"Испытательный полет аппарата "Зет" состоится в рамках интенсива "Архипелаг" 17 июля. Эта конструкторская разработка объединяет в себе преимущества FPV-коптера и VTOL, при этом минимизируя их недостатки. Аппарат отличается необычной формой, это гибрид, и за счет своей формы и формы крыла при той же мощности мотора дальность его полета значительно увеличивается и достигает 30 км при полезной нагрузке до 7 км", - рассказали в организации.

В "Аэротэк" отметили, что беспилотник отличается простотой, технической надежностью конструкции и высокой метеоустойчивостью. "Аппарат не требует катапульты, взлетной полосы и специального обучения персонала. Кроме того, "Зет" достаточно дешев в производстве по сравнению с российскими и зарубежными аналогами VTOL. Большая часть комплектующих для "Зет" российского производства, мы ставим перед собой задачу довести этот показатель до 100%", - подчеркнул собеседник ТАСС.

По словам разработчиков, модель беспилотника масштабируема до размеров аэротакси. На данный момент прототип может везти груз до 3,5 кг, также ведется разработка увеличенной версии БПЛА с грузоподъемностью до 10 кг.

"Зет" может применяться для сельского хозяйства, мониторинга, перевозки грузов. "Аппарат двойного назначения также может использоваться в военной сфере для воздушной разведки и корректировки высокоточных боеприпасов", - уточнили в "Аэротэк".

Крейсерская скорость аппарата - 80 км/ч. Высота полета - до 2 км. 

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Проекты
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