Эксперты: морская версия "Тор-М2" позволит защитить корабли ВМФ от атак с воздуха

Журнал "Национальная оборона" пишет, что в ЗРК изначально реализовали несколько конструкторских решений, которые позволяют комплексам стать эффективным межвидовым средством ПВО

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Оснащение кораблей морской версией зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" обеспечит их надежную защиту от средств воздушного нападения, в том числе от беспилотников и противокорабельных крылатых ракет (ПКР). Об этом говорится в статье Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны в журнале "Национальная оборона".

"Оснащение находящихся в эксплуатации боевых и вспомогательных кораблей ЗРК "Тор-М2КМ", а вновь строящихся и проходящих капремонт кораблей морской версией ЗРК "Тор-М2" позволит обеспечить их надежную защиту от летящих на сверхмалых высотах ПКР, крылатых ракет большой и средней дальности, управляемых авиационных бомб, противорадиолокационных ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов. При этом решая задачи и самообороны корабля, и групповой защиты соединения кораблей", - пишут эксперты.

"Тор" как эффективное межвидовое средство ПВО

Эксперты напомнили, что ЗРК малой дальности семейства "Тор" являются основным средством борьбы с высокоточным оружием в тактическом звене в Сухопутных войсках. При этом в комплексах, по их словам, изначально было реализовано несколько конструкторских решений, позволяющих им стать эффективным межвидовым средством ПВО, то есть применяться как на суше, так и на море.

В частности, ЗРК оснащен радиолокационной станцией (РЛС) обнаружения целей сантиметрового диапазона. РЛС сантиметрового диапазона отличаются высокой потенциальной разрешающей способностью и точностью измерения координат, достаточно высокой предельной дальностью обнаружения низколетящих целей, высокой защищенностью от активных шумовых помех, высоким энергетическим потенциалом. Кроме того, они гораздо меньше подвержены влиянию погодных условий, чем радары миллиметрового диапазона, поэтому предпочтительны в море, где присутствуют сильные естественные помехи, в особенности - у самой кромки воды.

Также в комплексе реализован вертикальный старт зенитной управляемой ракеты (ЗУР). "Это дает возможность освободить палубу корабля от громоздких пусковых установок с наклонными направляющими, обеспечить постоянную боевую готовность ЗУР, их сохранность в походных условиях и определенный уровень защиты от боевых повреждений", - говорится в статье.

Далеко не лишними в морских условиях, по словам экспертов, являются и такие характеристики ЗРК семейства "Тор" как быстрое развертывание из походного состояния, малое время реакции от момента обнаружения цели до пуска ЗУР. При этом комплексы способны поражать малоразмерные низколетящие высокоскоростные средства воздушного нападения.

Некоторые реальные тактико-технические характеристики комплекса, пишут эксперты, выше заявленных производителем. "Максимальная скорость перехватываемых целей - 2 Маха, но, по сообщениям белорусских зенитчиков, они успешно сбивали с ЗРК "Тор М2К" и цели, летящие на скорости 3 Маха", - подчеркнули они.

Создание морской версии "Тор-М2"

Как отметили авторы статьи, работа по созданию перспективного корабельного ЗРК малой дальности ведется на Ижевском электромеханическом заводе "Купол" в инициативном порядке и прошла уже несколько этапов.

В 2015 году были проведены успешные испытания ЗРК "Тор-М2У" по обнаружению и поражению целей, идущих над морем (боевая машина при этом работала с береговой черты). Через год автономный боевой модуль "Тор-М2КМ", установленный на палубе фрегата "Адмирал Григорович", успешно отработал в открытом море при ходе корабля со скоростью 8 узлов: комплекс перехватил две мишени, одна из которых имитировала высокоскоростное средство воздушного нападения, а другая - ПКР типа "Гарпун", летящую на сверхмалой высоте.

По результатам испытаний 2016 года было решено доработать программное обеспечение комплекса для его применения в условиях корабля. Спустя три года новый алгоритм работы аппаратной части боевых машин доказал свою эффективность при работе по целям, идущим на сверхмалой высоте над водой.

Авторы также напомнили, что комиссией по проведению стрельбовых испытаний комплекса с палубы фрегата "Адмирал Григорович", назначенной Главкомом ВМФ, было рекомендовано использовать ЗРК "Тор-М2КМ" при организации ПВО важнейших объектов ВМФ и для усиления противовоздушной обороны кораблей, находящихся в эксплуатации. Спустя время в открытом доступе появилось немало фото- и видеосвидетельств применения ЗРК семейства "Тор" с палуб кораблей Черноморского флота.

При этом, считают эксперты, для строящихся и проходящих модернизацию кораблей флота более актуальным является не размещение сухопутного ЗРК на палубе, а создание ЗРК малой дальности, который изначально интегрирован в корпусные конструкции корабля. Облик такого перспективного комплекса практически сформирован.

"Массогабаритные характеристики перспективного ЗРК неизвестны, но если учесть, что АБМ [автономный боевой модуль] ЗРК "Тор М2КМ" весит всего 15 тонн, можно предположить, что морскую версию "Тор-М2" удастся свободно разместить на кораблях водоизмещением от 300 тонн (из расчета выделения на средства ПВО 5% водоизмещения корабля, при том, что все системы вооружения составляют в норме 15% и более от полного водоизмещения)", - добавили эксперты.

Также отмечается, что некоторые тактико-технические характеристики корабельной версии "Тор-М2" могут оказаться даже выше, чем у сухопутного комплекса. Так, поскольку антенны РЛС корабельного "Тора" будут установлены заметно выше над поверхностью, то дальность обнаружения будет выше. Помимо этого, при достаточном водоизмещении корабля и наличии необходимости возможно увеличение боекомплекта ЗРК.