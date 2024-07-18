Войти
Интерфакс-АВН

Трамп считает, что Тайвань должен платить США за защиту

319
0
0
Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: © Jeff Swensen/ Getty Images

Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Тайвань должен платить США за защиту от Китая.

"Я думаю, Тайвань должен платить нам за защиту. Вы знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань не дает нам ничего. Тайвань находится в 9,5 тыс. миль (более 15,2 тыс. км - ИФ) от нас", - сказал Трамп в интервью Bloomberg.

Бывший президент отметил, что Тайвань "мог бы сам обстреливать Китай", но они не хотят этого делать, чтобы не терять заводы по производству чипов.

"Они забрали весь наш бизнес по производству чипов. Они невероятно богаты", - подчеркнул Трамп.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
13.12.2016
Первый шаг к большой войне
06.12.2016
Трамп раскритиковал экономическую и военную политику Китая
28.11.2016
Зачем нам НАТО? (American Thinker, США)
22.11.2016
Трамп. Пекин опасается GBU-39
14.11.2016
Трамп, Тайвань и F-35B
01.11.2016
Российский военный бюджет — не для шантажа и показухи, а для войны
03.12.2015
Американский профессор объяснил, почему США стоит опасаться оружия КНР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 10:44
  • 153
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 18.07 10:14
  • 95
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.07 06:23
  • 2
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 18.07 05:04
  • 2694
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.07 02:58
  • 1
О развитии и перспективах ОБТ в СССР/России
  • 18.07 01:58
  • 1
Сменить представление о России (The National Interest, США)
  • 18.07 01:15
  • 1
Эксперт считает, что отношения Турции и России не несут угрозу НАТО
  • 17.07 20:25
  • 0
Ответ Razgon'у, и не только.
  • 17.07 19:20
  • 1
СССР как великий "трансформатор смыслов" и моделей
  • 17.07 16:55
  • 533
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.07 16:44
  • 65
Раскрыта готовность нового российского «Панциря»
  • 17.07 14:19
  • 8
США начали распродавать штурмовики A-10
  • 17.07 14:15
  • 0
Воздушная разведка – новый уровень автоматизации
  • 17.07 11:18
  • 0
Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО
  • 17.07 09:30
  • 4
О "правых" и "левых"