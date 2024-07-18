Источник: доковый ремонт подлодки "Ростов-на-Дону" Черноморского флота завершен

По словам собеседника агентства, ремонт субмарины продолжается на плаву

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Подводная лодка "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) завершила доковый ремонт. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Некоторое время назад субмарина успешно вышла из дока, ее ремонт продолжается на плаву", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что 13 сентября 2023 года Украина нанесла удар крылатыми ракетами по Севморзаводу, где находились в ремонте большой десантный корабль (БДК) "Минск" Балтийского флота и подводная лодка "Ростов-на-Дону" ЧФ. Как сообщило в тот же день Минобороны, "два корабля ВМФ, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов".

Также ранее другой источник сообщил ТАСС, что полученные подводной лодкой "Ростов-на-Дону" повреждения не критичны и не приведут к значительному увеличению времени ее нахождения в ремонте.

Незадолго до начавшейся 24 февраля 2022 года специальной военной операции на Украине в акваторию Черного моря вошли несколько БДК Балтийского и Северного флотов ВМФ России.