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ТАСС

Источник: доковый ремонт подлодки "Ростов-на-Дону" Черноморского флота завершен

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Подводная лодка "Ростов-на-Дону"
Подводная лодка "Ростов-на-Дону".
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

По словам собеседника агентства, ремонт субмарины продолжается на плаву

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Подводная лодка "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) завершила доковый ремонт. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Некоторое время назад субмарина успешно вышла из дока, ее ремонт продолжается на плаву", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что 13 сентября 2023 года Украина нанесла удар крылатыми ракетами по Севморзаводу, где находились в ремонте большой десантный корабль (БДК) "Минск" Балтийского флота и подводная лодка "Ростов-на-Дону" ЧФ. Как сообщило в тот же день Минобороны, "два корабля ВМФ, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов".

Также ранее другой источник сообщил ТАСС, что полученные подводной лодкой "Ростов-на-Дону" повреждения не критичны и не приведут к значительному увеличению времени ее нахождения в ремонте.

Незадолго до начавшейся 24 февраля 2022 года специальной военной операции на Украине в акваторию Черного моря вошли несколько БДК Балтийского и Северного флотов ВМФ России. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Севморзавод
Проекты
636.3
877 Палтус
БФ
СФ
ЧФ
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