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На Украине заметили очередной Abrams с «Контактом»

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Фото: U.S. Army / Handout / Reuters
Фото: U.S. Army / Handout / Reuters.

На Украине заметили танк M1A1 SA Abrams с советской динамической защитой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оснастили очередной танк американского производства M1A1 SA (Situational Awareness) Abrams нештатной дополнительной защитой. Машину заметили на покровском направлении, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Корпус и башню машины прикрыли элементами советской динамической защиты «Контакт». Также Abrams получил решетчатый экран для защиты крыши и кормы башни от дронов-камикадзе. Кроме того, в состав оборудования танка включили станцию радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников.

В сообщении подчеркнули, что такие меры обусловлены потерей около трети переданных Киеву «Абрамсов» в результате ударов FPV-дронов.

Ранее в июле американское издание Military Watch Magazine писало, что уничтожение поставленных Киеву танков M1A1 Abrams в ходе спецоперации испортило репутацию этих машин во всем мире.

В мае на Украине заметили «Абрамс» с «Контактом» и штатной динамической защитой M-19 Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT). Также машина получила комплект решетчатых экранов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Проекты
БПЛА
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