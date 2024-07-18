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Маск объявил о перемещении штаб-квартиры SpaceX

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Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters.

Илон Маск объявил о перемещении штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии в Техас

Американский предприниматель Илон Маск объявил о перемещении штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии в Техас. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, SpaceX перенесет свою штаб-квартиру в штат Техас в связи с принятием в Калифорнии закона об ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, поощряющий школы защищать права ЛГБТ. Маск назвал это последней каплей.

«Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали и были направлены против как семей, так и компаний, SpaceX переносит свою штаб-квартиру из Хоторна, штат Калифорния, на [принадлежащий ей и расположенный близ Бока-Чика полигон] Starbase, штат Техас», — заявил бизнесмен.

Ранее Маск, выступая на международном фестивале «Каннские львы», заявил, что в будущем люди смогут дружить с роботами. Также предприниматель сравнил роботов Tesla с популярным персонажами поп-культуры — например, дроидом R2-D2 из «Звездных войн».

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Компании
SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
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