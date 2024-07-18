"Миротворческая миссия" Орбана: добился ли успеха лидер Венгрии? (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: ЕС не допустит "мирной миссии" Орбана — это противоречит целям Союза

Выходки Орбана неприемлемы для ЕС, сообщает Al Jazeera. Европейские лидеры все больше возмущены тем, что у Венгрии может быть свое собственное мнение. Союз готов пойти на абсолютно беспрецедентные шаги, чтобы и дальше продвигать свои интересы, в которые точно не входит мир.

Венгерский лидер усугубляет разногласия между Будапештом и Брюсселем, посетив Путина и Си Цзиньпина для решения конфликта на Украине.

Когда 5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выделился на фоне остальных членов Европейского союза, посетив президента России Владимира Путина в Москве, он показал себя в роли настоящего миротворца.

"Число стран, которые могут говорить с обеими враждующими сторонами, все уменьшается", — сказал Орбан, имея в виду специальную военную операцию России на Украине. Он также посетил Киев 2 июля.

"Венгрия постепенно становится единственной страной в Европе, которая может говорить со всеми", — добавил он, имея в виду дипломатическую и экономическую изоляцию Европы от России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года.

Вступив на шестимесячный пост председателя Европейского совета после проведенной ротации, Орбан решил стать посредником, сообщили аналитики Al Jazeera.

Перспективы мира настолько заманчивы, что каждый хочет заявить о своей победе и сказать: "Я принес мир в Европу", — сказала Виктория Вдовиченко, директор киевского аналитического центра по вопросам безопасности "Центр оборонных стратегий".

"Говорить с Путиным и заставить его слушать — этого хотят все, потому что Путин слушает только себя", — сказала Вдовиченко в интервью Al Jazeera.

Когда Орбан отправился в поездку, Кремль счел ее несущественной.

"Мы ничего не ожидаем", — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 2 июля, когда Орбан посетил Киев.

Три дня спустя, когда Орбан разговаривал с Путиным в Москве, тон изменился.

"Мы воспринимаем это весьма и весьма позитивно, считаем, что это может быть очень полезным", — сказал Песков журналистам.

Разговор с Трампом — это новый шаг

В понедельник, 8 июля, Орбан отправился в Пекин, чтобы пообщаться с китайским лидером Си Цзиньпином. Эта поездка не была заранее официально объявлена. Затем премьер-министр Венгрии сразу отправился в Вашингтон принять участие в 75-м саммите НАТО.

Он также встретился с Дональдом Трампом во Флориде. Трамп "собирается решить эту проблему", — 11 июля заявил премьер-министр Венгрии, процитировав слова кандидата в президенты от Республиканской партии.

В прошлом году Трамп похвастался, что положит конец украинскому кризису в течение 24 часов после того, как станет президентом. Владимир Зеленский назвал этот подход "очень опасным".

"Дональд Трамп, я приглашаю вас на Украину, в Киев. Если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать", — сказал Зеленский в январском интервью.

"Разговор с Трампом — это новый шаг, а Орбан мыслит как очень прагматичный бизнесмен", — сказала Вдовиченко. "Что в его интересах? Совершить фантастический маневр: собрать вместе все автократические режимы и привести их к Трампу".

Добился ли Орбан чего-нибудь? Похоже, он считает, что да.

В просочившемся в прессу письме председателю Европейского совета Шарлю Мишелю Орбан заявил, что Путин "готов рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не является уловкой для скрытой передислокации и реорганизации украинских сил".

И Россия, и Украина отвергли идею прекращения огня на том основании, что это даст другой стороне время на перегруппировку.

Европейская реакция на мирную инициативу Орбана была однозначно раскритикована.

"Речь идет об умиротворении. Речь не идет о мире", — заявил представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам, заявил, что Орбан "не представляет ЕС ни в какой форме".

Выходки Орбана не новы. Он единственный лидер ЕС, не разрешивший провозить через свою территорию оружие, предназначенное для Украины. Он и канцлер Австрии Карл Нехаммер были единственными лидерами ЕС, посетившими Москву после вторжения.

В прошлом году он был единственным европейским лидером, присутствовавшим на праздновании десятилетия пекинской инициативы "Один пояс — один путь", глобальной программы по созданию инфраструктуры.

Теперь страны-члены ЕС заявили, что не будут присутствовать на мирном саммите, который Орбан планирует провести 28-29 августа, и проведут собственную отдельную встречу.

Никогда прежде страна, занимающая ротационное председательство в ЕС, не получала подобного отпора.

Европейские чиновники сообщили Financial Times, что в частном порядке выдвигались предложения бойкотировать все министерские встречи во время председательства Венгрии или полностью лишить ее председательства, что является действительно беспрецедентным шагом.

Раскол между Венгрией и ЕС

Орбан, кажется, преуспевает в конфронтации.

В декабре прошлого года он был единственным лидером ЕС, который выступил против того, чтобы направить Украине приглашение начать переговоры о вступлении в ЕС. Остальные 26 лидеров ЕС преодолели его вето, частично предложив разморозить десять миллиардов евро (11 миллиардов долларов) субсидий ЕС.

В феврале Орбан выступил против предоставления Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро в течение четырех лет. Он уступил лишь в результате сделки, детали которой не разглашаются.

В марте Швеция стала 32-м членом НАТО, преодолев еще одно вето Венгрии.

"Внутри [альянса] было значительное давление, которое дало понять, что его мнение не будет восприниматься всерьез, если это будет просто мнение обструкциониста", — сказал Al Jazeera Бенджамин Таллис, эксперт по международным отношениям из берлинского аналитического центра the Centre for Liberal Modernity.

И Таллис, и Вдовиченко беседовали с Al Jazeera на полях конференции по Украине, организованной Центром геополитики Кембриджского университета.

ЕС управляется на основе консенсуса, и исключительность Венгрии вызвала гнев многих европейских лидеров.

Юридическая служба Европейской комиссии заявила, что мирные предложения Орбана нарушают договоры ЕС, которые запрещают "любые меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза".

В январе Европейский парламент осудил декабрьское вето Орбана и обратился к Совету глав правительств с просьбой провести расследование в отношении Венгрии за "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС".

Это могло бы привести к приостановке права голоса и вето Венгрии, но Европа инициировала подобные процедуры, описанные в статье 7, против Венгрии в 2018 году и потерпела неудачу, поскольку система требует единогласия в Совете. В то время Венгрию поддержала Польша, и предполагается, что сейчас это сделают Словакия или Нидерланды.

"Он недостаточно внимательно отнесся к закону о массовых беспорядках, чтобы обеспечить долгосрочное сдерживание. Он не считает, что мы настроены серьезно", — сказал Таллис.

Как и многие, кто поддерживает Украину в Европе, Таллис считает, что Орбан использует председательство в ЕС для разрушения европейских ценностей.

"Орбан ясно дал понять, что он не поддерживает победу Украины. Если Украина проиграет, это поможет подорвать европейскую либеральную демократию, потому что эта территория в самом сердце европейской геополитики будет постоянно использоваться против нас", — сказал Таллис.

Таллис считает, что настало время для более жесткого подхода: Евросоюзу необходимо подумать о размораживании помощи из Брюсселя, которая была отпущена в декабре прошлого года, и заставить Венгрию наконец выбрать сторону.

"Мы еще не заставили венгерский народ оказать давление на Орбана, только потому, что мы пока не поставили ультиматум: выбрать между выгодами, которые люди получают, проживая при коррумпированном режиме, направляющем к нему деньги ЕС, [и] платой за демократию", — сказал он.

"Они выбрали Орбана четыре раза. Они четко обозначили свою позицию. Если есть шанс вылететь из ЕС и получить ограниченное, а не полное членство в НАТО, тогда, я думаю, это начнет менять уравнение", — отметил он.

Он добавил: "Необходимо сделать перерыв".

Автор: Джон Т. Псаропулос (John T. Psaropoulos)