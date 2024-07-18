У Украины есть два варианта (Al Khaleej, ОАЭ)

Al Khaleej: Киев потерпит громкое поражение, если сейчас не начнет переговоры

Киевскому режиму предстоит сделать важнейший выбор, пишет Al Khaleej. Реальная ситуация на фронте такова: ВСУ не одержать победу. В этом случае у Украины есть лишь два пути: либо она начинает переговоры и разрабатывает приемлемые для всех условия мира, либо терпит сокрушительное поражение.

Спустя два года конфликта на Украине Киев, похоже, подошел к следующему выбору: либо он пойдет на мирные переговоры, либо потерпит стратегическое поражение, несмотря на всю поддержку Запада и санкции, наложенные им на Россию.

Все дело в невыгодных Украине и ее союзникам фактах и реалиях, далеких от их иллюзий о победе над Россией. На местах мы видим, что российская армия продвигается вперед и добивается тактических успехов. И это при том, что США и ЕС выделили миллиарды долларов, чтобы накачать ВСУ оружием и боеприпасами, надеясь достичь хоть какого-то продвижения на фронте. Ведь поражение в этом конфликте неизбежно отразится на самом Западе и вызовет серьезные геополитические изменения на всех уровнях, чего он стремится избежать.

Ставка на поражение Москвы не сыграла. И хуже всего то, что Америка и Европа недооценили Россию— огромную страну, которая обладает внушительными человеческими и военными ресурсами, не говоря уже о том, что она является ядерной сверхдержавой и способна производить во много раз больше оружия и боеприпасов, чем все западные страны вместе взятые. Так что это Россия, а не Украина и ее союзники, нанесет сокрушительное поражение противнику.

Политический и военный аналитик Дэниел Дэвис, полковник армии США в отставке, считает, что Украине лучше заморозить боевые действия и начать переговоры с Россией, чтобы спастись от абсолютного фиаско.

Киеву, конечно, будет сложно принять условия, выдвигаемые Москвой, ведь тогда ему придется принять победу российской армии на фронте как свершившийся факт и уступить четыре области, присоединившиеся к РФ в 2022 году. Однако условия перемирия все же можно согласовать при международной поддержке.

В свете этих фактов Россия может предпочесть начать переговоры по всем вопросам без отказа от своих стратегических требований и целей, а именно: Украина не присоединится к НАТО; альянс не развернет свои силы на украинско-российской границе; Украина будет "нейтральным" государством и не будет иметь ядерного оружия; безопасность на европейском континенте необходимо переформатировать на основе более справедливых условиях, учитывая интересы всех стран. Кремль изначально выдвигал эти требования, Запад же их отвергал.

Похоже, Украине, чьи возможности сейчас сильно ограничены, предстоит сделать важный выбор: либо продолжать боевые действия, которые, по мнению экспертов и аналитиков, приведут к ее неизбежному поражению, либо работать над приемлемым политическим урегулированием, которое положит конец конфликту и сохранит лицо каждого его участника.

Автор: Юнес Аль-Сайед (يونس السيد)