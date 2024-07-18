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Румыния приобретает южнокорейские 155-мм самоходные гаубицы К9

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Южнокорейская компания Hanwha Aerospace (в составе группы Hanwha) сообщила, что 9 июля 2024 года подписала контракт стоимостью около 1 миллиарда долларов с министерством национальной обороны Румынии на поставку вооруженным силам Румынии 54 самоходных гаубиц К9 Thunder калибра 155-мм/52 нового производства и 36 бронированных машин транспортировки боеприпасов К10 на той же базе.

155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder производства южнокорейской компании Hanwha Aerospace (в составе группы Hanwha) во время демонстрации румынской делегации на предприятии в Чханвоне, апрель 2024 года (с) DefenseRomania

В поставку войдут также 18 тысяч боевых и 720 инертных 155-мм артиллерийских выстрелов, запасные стволы, запасные части, вспомогательное и учебное оборудование, тренажеры и прочее. Контракт рассчитан на пять лет, а первые поставки румынской армии по нему должны быть произведены в начале 2027 года, когда будут поставлены первый дивизионный комплект систем (18 САУ К9 и 12 машин К10) и все артиллерийские выстрелы. Сообщается для следующих двух дивизионных комплектов срок поставки составит три года (то есть июль 2027 года) и пять лет (то есть июль 2029 года) соответственно с момента подписания контракта.

Первая партия САУ К9 по контракту будет изготовлена на предприятии Hanwha Aerospace в Чханвоне в Южной Корее, однако основное количество будет собираться в Румынии на планируемом к постройке там Hanwha Aerospace предприятии, с широким привлечением местных поставщиков.

Румыния станет десятым получателем САУ К9 в мире и шестым в НАТО.

155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder (справа) и бронированная машина транспортировки боеприпасов К10 (слева) производства южнокорейской компании Hanwha Aerospace (в составе группы Hanwha) (с) Hanwha Aerospace

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  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Проекты
NATO
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