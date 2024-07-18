Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что ценит творчество экс-лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса и ценит его понимание причин специальной военной операции. Он пригласил музыканта выступить с концертами перед российскими бойцами.

Политик высказался об этом в интервью aif.ru. Медведева спросили, отделяет ли он музыкальный талант от политической позиции, так как, например, Уотерс понимает вину Запада в ситуации вокруг Украины, а фронтмен группы U2 Боно критикует Россию.

"Выбирая между музыкальным творчеством Боно (а я с ним когда-то встречался, в 2010-м) и Роджера Уотерса, я бы выбрал последнего. Его стилистика мне просто ближе. И я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят", - поделился своей позицией зампред Совбеза РФ.

Талант на службе у Родины

Медведев охарактеризовал талант как "внутренние способности, проявляемые лицом вовне", то есть в "противоречивом человеческом мире". "Поэтому талант не абсолютная абстрактная ценность, не божественное мерило человеческих заслуг, а вполне относительное явление", - уверен политик.

Он предложил задуматься о судьбе многих выдающихся личностей, в том числе одного из создателей американской ядерной бомбы Роберта Оппенгеймера и музыканта Рихарда Вагнера. "Оппенгеймер - гений или злодей? Или и то, и другое? Мистицизм и национализм Рихарда Вагнера превращает его в пособника нацистов? На это нет и не может быть очевидных ответов", - подчеркнул зампред Совета безопасности РФ.

Медведев пояснил, что с наибольшим уважением он относится к тому таланту, музыкальному или любому другому, который служит своей стране в трудное для нее время. "А тот талант, который кичится своей отстраненностью от Родины, зачастую просто поставлен на службу трусости и алчности его носителя. Даже если это бесспорный талант", - указал политик.

Он привел в пример музыкантов, которые выступают для российских военных в зоне СВО "полностью бескорыстно, подчас с риском для жизни", "отдают все свои способности родной стране". "Я видел таких исполнителей там и знаю, о чем говорю. Они приезжают не за деньгами, медалями или почетными званиями. Они делают это потому, что осознают свой долг перед Родиной. Такая позиция заслуживает не только благодарности, но и восхищения", - резюмировал Медведев.