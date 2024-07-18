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ТАСС

Медведев считает, что нельзя однозначно сказать, стоило ли начинать СВО раньше

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Сергей Булкин/ ТАСС

При этом замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что сейчас РФ "намного сильнее, чем была 20 лет назад"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Точно ответить на вопрос, нужно ли было начинать специальную военную операцию (СВО) раньше, нельзя, однако следует признать, что сегодня Россия гораздо лучше готова к такому конфликту, чем 20 лет назад. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью aif.ru.

"Не стоило ли начать [специальную военную] операцию раньше? Тут нет однозначного ответа", - сказал политик.

"С одной стороны, киевскому режиму можно было свернуть шею еще в нулевые, отстранив от власти продажных политиков и повесив на майдане наиболее одиозных нацистов", - заметил Медведев. "С другой стороны, такие конфликты требуют накопления экономической и военной мощи, поскольку очевидно, что и тогда вмешательство натовских стран было практически неизбежным, несмотря на все их заверения в дружбе и партнерстве с Россией", - добавил он, подчеркнув, что сегодня Россия "намного сильнее, чем была 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к такому конфликту".

Зампред Совбеза отметил, что Россия долго терпела, надеялась, что имеет дело "все-таки не с циничными и лживыми врагами", а с "оппонентами, хоть и давними, и весьма недружественными", уважала их право на собственную позицию и стремилась найти компромисс в спорных вопросах. Более того, она делала это "даже наблюдая оголтелую русофобскую политику Киева, развертывание военной инфраструктуры НАТО в непосредственной близости от наших границ, унижения и притеснения наших соотечественников в Прибалтике, введение санкций, антикрымскую и антидонбасскую истерию". "Не получилось. Пришлось перейти к прямому военному ответу в рамках СВО", - заключил Медведев.

Он также обратил внимание, что "разумные страны и их руководители не могут хотеть войны". "Это норма в цивилизованном мире", - сказал зампред СБ РФ, подчеркнув, что "пока остаются надежды договориться, надо договариваться".

Примером такого подхода, по словам политика, являлись очень непростые взаимоотношения РФ с "бывшей теперь уже Украиной". "Россия демонстрировала готовность решать даже самые острые вопросы на основе уважения к партнерам, помогала Украине, по сути - кормила долгие годы людей на территории этого искусственного образования", - заметил Медведев.

Подобного поведения, как указал замглавы Совбеза, Россия подсознательно ждала и от других, но ее надежды не оправдались, поскольку США и их союзники хотели только сдерживания РФ и ее последующего поражения. Никаких гарантий безопасности и обещанного нейтралитета со стороны НАТО получить не удалось, напротив, оппоненты проявили "маниакальное желание затащить Киев в НАТО и спровоцировать конфликт внутри одного народа, по сути - гражданскую войну", заметил Медведев. "А когда к власти в Киеве пришли неонацисты, конфликт стал неизбежен. Вопрос был только во времени его начала", - добавил он. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
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