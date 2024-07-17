Подробности уникальной операции: "Орлан" и "Искандер" вырезали вражеские Су-27 и M142 HIMARS с точностью хладнокровного хирурга

Первый результат: ВСУ от безысходности с нынешнего июля временно почти прекратили ракетные нападения на Крым

Для начала — очень важное, на мой взгляд, наблюдение от популярного украинского интернет-издания. Оказывается, с начала июля резко снизилось количество ракетных ударов по Крыму со стороны ВСУ. Единственная в текущем месяце, но, к счастью для нас, неудачная попытка обстрела полуострова высокоточными крылатыми ракетами типа Storm Shadow британского производства врагом была предпринята только 5 июля.

Между тем, боевая активность противника на этом направлении еще месяц назад выглядела куда более грозной для России. «Только за 20-е числа июня было как минимум три удара», — констатирует издание. И продолжает: «Два из них были нанесены 23 июня ракетами ATACMS по Севастополю (там, где обломки ракеты упали на пляж Учкуевка, в результате чего погибло пять человек) и по району Евпатории. Ещё одна атака была 29 июня (двумя такими же ракетами по Балаклавскому району Севастополя — „СП“)».

По мнению украинского издания, причина временного, скорее всего, затишья в атаках Тавриды кроется вовсе не в высоколобых тактических соображениях киевского Генштаба. Или в его желании поднакопить Storm Shadow и ATACMS ради, допустим, давно запланированного Киевом и его западными союзниками разрушения Крымского моста. Все проще и куда суровее для врага. Стрелять по полуострову ему становится просто нечем и неоткуда. Или рискованно до такой степени, что лучше пока воздержаться от подобных попыток.

Суть: как известно, любые пуски ракет Storm Shadow противник осуществляет со считанных оставшихся в его распоряжении фронтовых бомбардировщиков Су-24М и тяжелых истребителей Су-27. Но, во-первых, для подъема любых самолетов нужны исправные аэродромы. А географически самые близкие из них к Крыму едва ли не в ежедневном режиме обстреливаются нашими «Геранями-2», «Искандерами» и Х-101. И неизвестно: в каком состоянии там хотя бы взлетно-посадочные полосы? Не говоря уже о самолетных стоянках, пунктах управления полетами, РЛС, складах и прочем.

А что касается конкретно украинских Су-27, то, как мы помним, пару недель назад, 1 июля, пять из них были уничтожены, а еще два — сильно повреждены нашими кассетными боеприпасами на аэродроме Миргород (Полтавская область). И остались ли в распоряжении ВСУ хоть сколько-то подобных и переоборудованных в носители Storm Shadow истребителей, способных подняться в воздух, — эту тайну Киев бережет пуще глаза. Но ясно, что если таковые и есть, то в ничтожно малом количестве.

Наконец — о тех самых штатовских ATACMS, которые уже наряду с Storm Shadow тоже успели натворить бед в российском Крыму. Судя по недавним сводкам Минобороны РФ, с недавних пор за ними, как и за украинскими боевыми самолетами началась настоящая охота.

Так, во фронтовой сводке российского военного ведомства за минувшую неделю констатирован просто невиданный доселе успех. Всего за это время в различных районах Украины нашей оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожено сразу семь (!) пусковых установок M142 HIMARS производства США. Подготовленных, как подчеркивают российские военные «для нанесения ударов по территории Крыма».

А это, между прочим, те самые ПУ M142 HIMARS, с которых ВСУ осуществляют и пуски ракет типа ATACMS. Причем, минимум три из них были уничтожены нами 8 июля в районе села Клапая Белозерского района Херсонской области. То есть — вблизи черноморского побережья «страны 404». Что лишний раз свидетельствует: именно для атаки Крыма те установки почти наверняка и были там развернуты.

Откуда у нашей группировки в зоне проведения СВО столь весомые успехи в срыве давно ставших систематическими ракетных нападений на Крым? Ведь этой беде уже скоро два года. Потому что первый удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе ВСУ нанесли ракетами Storm Shadow еще в августе 2022 года.

С того дня мы только с разным успехом и главным образом — пассивно оборонялись в Крыму от этой все время нарастающей и нарастающей в едином ритме с натовскими оружейными поставками Киеву угрозы. И только буквально месяц-два назад сумели, наконец, перейти в настоящее и комплексное наступление.

Ключевую роль в этом сыграла недавно завершенная важная модернизация российской фирмой «Специальный технологический центр» российских комплексов беспилотного воздушного наблюдения и разведки семейства «Орлан». Отечественные конструкторы сумели «научить» эти БПЛА успешно преодолевать почти любую украинскую систему РЭБ.

Работа разведгруппы с использованием многофункционального беспилотного комплекса "Орлан" 10. Источник: Александр Река/ТАСС

Каким образом? Напрочь отказавшись от прежней спутниковой навигации, которая легко заглушалась противником. Вместо сигналов от спутника модернизированные «Орланы» в полете отныне сверяются лишь с радиомаяками и оцифрованными снимками местности с референтными точками, заранее загруженными в их систему управления перед стартом.

Иными словами — примерно с минувшего мая эти дроны-разведчики больше никак не зависят от управляющих сигналов с земли. И продолжают упрямо лететь на выполнение боевой задачи наперекор любым усилиям вражеской РЭБ.

Что это уже дало нам? Очень многое!

Мы уже упомянули о на редкость успешной атаке 1 июля «Искандерами» с кассетными боезарядами аэродрома ВСУ в Миргороде. Это когда как в тире в примерно в сотне километров от линии фронта прямо на самолетных стоянках были расстреляны сразу семь украинских Су-27.

Ракетчики, принимавшие участие в операции, естественно, большие молодцы. Однако без преувеличения: главная роль в том боевом успехе принадлежала создателям и операторам одного из «Орланов». Который едва ли не несколько часов беспрепятственно барражировал над украинской авиабазой. Беспрерывно (что особо взбесило в тот день Киев!) транслируя видеоизображение всего, что под ним происходит, на свой командный пункт. И помогая, таким образом, выбирать оптимальный момент для удара «Искандерами».

Учтем при этом, что «окно возможностей» для такого удара для нас под Миргородом в тот день сложилось предельно «узким». Потому что в действительности целая эскадрилья Су-27 на тот аэродром подскока 1 июля села лишь на дозаправку.

Вот как описывает этот технический процесс авторитетный в сфере боевой авиации, но анонимный автор российского тг/канала «Взгляд человека в лампасах»: «Важно понимать, как происходит дозаправка.

У машин, которые остались у ВВС Украины — Су-27, МиГ-29 — заправка невелика. Плеснуть в каждый заруливший истребитель 5−6 тонн топлива — дело не более 5−10 минут. Если их ждали и поставлена задача срочной заправки. Максимум — полчаса, если никуда не торопиться…

Следовательно, висящий над аэродромом БПЛА должен выдать целеуказание немедленно после заруливания самолетов на места стоянок. Потому что подлетное время ракет — несколько минут! — соизмеримо со временем дозаправки. Если хоть немного задержаться с ударом, самолеты начнут руление к месту взлета. И удар будет нанесен по пустому месту".

Есть основания полагать, что примерно таким же образом с помощью разведывательных «Орланов» были организованы удары по тому же аэродрому Миргород и в последующие дни: 2-го, 3-го, 5-го и 9-го июля.

Всякий раз украинские военные в полном бессилии наблюдали, как над ними долгое время совершенно безнаказанно кружит российский беспилотник. А затем следовала новая атака авиабазы.

Правда, не с таким сокрушительным успехом, как 1 июля. Но лишь потому, что командование ВСУ сделало спасительные для себя выводы.

И больше свои боевые самолеты на дозаправку на этот самый близкий к Крыму аэродром подскока не сажало. Что, собственно, нам и следовало доказать Киеву.

Уверен, что точно по той же схеме на минувшей неделе была организована и первая по-настоящему обезоруживающая воздушная атака по всей Украине на почти неуловимые прежде HIMARS. Которые, благодаря своей высокой мобильности, долго успевали вовремя уносить ноги от русского оружия.

Теперь, судя по всему, с этим покончено. Снова, как и над Миргородом, «Орланы» и «Искандеры» сработали по HIMARS в единой и на удивление скоординированной связке. И у Киева нет никаких причин надеяться, что это хоть когда-нибудь прекратится.

Закономерен вопрос: а где же во время этих атак была украинская система ПВО, которую в последние месяцы НАТО всемерно укрепляет?

Где эти самые Patriot, SAMP/T и прочее чудо-оружие Запада? Почему оно не сбивает тихоходные (скорость от 90 до 150 км/ч, продолжительность полета — до 8 часов) российские «Орланы»?

На это исчерпывающие, на мой взгляд пояснения 10 июля дал тоже до крайности озадаченный американский журнал Forbes: «Переводить на 15-килограммовый беспилотник „Орлан-10“ всего за сто тысяч долларов большие и эффективные ракеты ПВО ВСУ (уже переданные Украине Западом — „СП“) не по карману. Их вес доходит до нескольких сот килограммов. А стоимость — до миллионов долларов за штуку».

Что же остается Киеву? Тамошняя голь на выдумку хитра.

Как рассказывает тот же Forbes в статье «Первая мировая вернулась: ВСУ поднимает в воздух против российских беспилотников винтовые самолеты», «ВСУ совсем отчаялись из-за нехватки оружия и решили сражаться с нашествием российских дронов старым дедовским способом: солдаты просто обстреливают вражеские БПЛА из автомата с заднего сиденья самолета».

По ту сторону фронта признают резкое ухудшение положения ВСУ на Времьевском выступе

По данным американских экспертов, с прошлой недели небо над наиболее уязвимыми с воздуха украинскими городами и военными базами начали патрулировать двухместные легкомоторные спортивные самолеты «Аэропракт А-22» местного производства. Его крейсерская скорость примерно равна той, что у «Орлана» — около 150 км/ч.

При этом Киевом уже опубликовано первое видео такого «воздушного боя». На нем видно, как член экипажа, сидящий на левом (инструкторском) сидении А-22, откинув фонарь кабины, ведет огонь по дрону-разведчику из обычного автомата.

Насколько успешна такая вот организация «легкомоторной системы ПВО»? Пока это сложно сказать. Слишком невелик у украинцев опыт на сей счет.

Стоит лишь, полагаю, упомянуть, что чем-то подобным наши враги где-то с середины апреля от отчаяния уже пытались заниматься над Одессой. Правда, в качестве «истребителей-перехватчиков» там пошли в ход тоже легкомоторные Як-52 местного аэроклуба.

Результативность их полетов тоже пока в открытом доступе не обнародована. Но есть основания предполагать, что она невелика.

Во всяком случае американский журнал делает справедливый, на мой взгляд, вывод относительно «зенитных» экспериментов Киева: «Честно говоря, воздушные бои на спортивном самолете — едва ли лучший вариант для защиты действующего аэродрома. К тому же это может стать угрозой для военных самолетов во время взлета и посадки… Но даже такой убийца дронов всяко лучше, чем вообще никакого».

Можно добавить: с помощью Як-52 и А-22 еще можно хоть как-то попытаться прикрыть от нашей воздушной разведки некий стационарный объект. Вроде военного аэродрома. Но как то же самое проделать с мобильными пусковыми установками HIMARS, выдвигающимися на стартовые позиции или мчащиеся с них в тыл после стрельбы по тому же Крыму?

Правильный ответ: «Никак».

С учетом этого обстоятельства снова обратимся к подсчетам украинской газеты. Ее эксперты рассуждают так: «Чтобы применять ракеты ATACMS по тому же Севастополю, нужно подводить HIMARS куда-то в район Николаева. Откуда до цели будет порядка 270 километров. При этом и над Николаевом российские дроны-разведчики также летают.

Если же говорить об ударе по Крымскому мосту, то, чтобы его «достать» на хотя бы предельных для ATACMS трехстах километрах, пусковую установку нужно подогнать в 11-километровую зону около линии фронта на правом берегу Днепра.

Но уже где-то в районе Новой Каховки. Это создает чрезвычайно высокий риск для установок HIMARS, поскольку российские разведдроны крайне активно работают на десятки километров от линии фронта".

Как в интересах Киева решить эту тактическую загадку — командование ВСУ, видимо, еще не придумало. Отсюда и некая оперативная пауза, возникшая в ракетных нападениях врага на наш Крым.

Сергей Ищенко