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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Пиар по-польски: маленькие «победы» территориальных войск

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Пиар по-польски: маленькие «победы» территориальных войск
Пиар по-польски: маленькие «победы» территориальных войск.
Источник изображения: belvpo.com

Сегодня численность ВС Польши составляет около 200 тыс. военнослужащих. При этом, польское руководство до конца текущего года планирует увеличить эту цифру до 220 тыс. О том, что МОН загребает в ряды ВС всех, кто хоть как-то подходит по здоровью и способен держать оружие в руках, ни для кого не секрет.

Между тем, польские же эксперты и аналитики утверждают, что страна не обладает достаточным демографическим потенциалом для создания ВС численностью 300 тыс. человек. По их мнению, оптимальным вариантом является численность ВС в 150 тыс. профессиональных военнослужащих, 30-40 тыс. военнослужащих войск территориальной обороны (ТерО) и 20-30 тыс. добровольцев, проходящих базовую военную службу.

Отметим, что такая политика соседнего государства в сфере обороны уже дает свои плоды.

Так, стало известно, что в ноябре прошлого года в Прушкувском районе (Мазовецкое воеводство) прошли учения «Повят-2023» . Сценарий учений предполагал, что диверсанты войдут в район и попытаются захватить критические объекты. При этом, охранять объекты должны были силы ТерО, а диверсантами были добровольцы, которые, по сути, самостоятельно проходят подготовку с инструкторами и экипируются за свой счет.

Как пишет польское издание Onet, военнослужащие ТерО «были как дети в тумане» – объекты критической инфраструктуры были быстро заняты диверсантами-энтузиастами. Кроме того, ими был похищен даже мэр г.Прушкува.

Как видим, выдавать желаемое за действительное у польского военно-политического руководства получается хорошо, а вот на деле результат милитаристской политики выгляд совсем иначе.

Николай Астровский

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Польша
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Военные учения
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