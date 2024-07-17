Миссия НАТО на Южном Кавказе: змея за пазухой.

Армения превращается в своеобразный плацдарм, с территории которого Запад собирает разведданные, как в отношении объектов России, так и всех сопредельных государств.

Мы уже неоднократно рассматривали Закавказье через призму влияния контрпартнеров, которые перетягивают колеблющуюся Армению в противоположный лагерь. В этом ключе работает и миссия ЕС в Армении. Ее задача очевидна и состоит в том, чтобы попытаться закрепиться в регионе в ущерб интересам традиционных партнеров и соседей южнокавказских государств – России, Ирана, Турции.

Отметим, что кадровый состав наблюдательной миссии Евросоюза, развернутой в Армении, – это далеко не дипломаты, а профессиональные разведчики под дипломатическим прикрытием. Так, представлены практически все ведущие европейские спецслужбы, включая французскую внешнюю разведку DGSE и германскую BND. Их деятельность активно масштабируется – они не только ведут наблюдение, собирая разведданные, но и вербуют агентуру среди местных жителей. Наблюдательная миссия ЕС расширяет количество своих представительств на территории Армении, и фактически каждый из таких опорных пунктов – это резидентура.

Кроме того, так называемые евросоюзные наблюдатели отправляют отчеты напрямую в Брюссель, минуя, в том числе, армянских коллег. Такая скрытность дает основания полагать, что в них содержится информация, касающаяся их закрытой деятельности.

Более того, учитывая, что в составе наблюдателей большое количество военных с дипломатическими паспортами ЕС, то в любой момент может быть принято решение о переформатировании миссии из наблюдательно-полицейской в военную миссию НАТО. Причем это будет синхронизировано с дальнейшим втягиванием Еревана в военное и военно-техническое сотрудничество с ведущими странами Запада.

Вместе с тем, армянский глава минобороны С. Папикян практически не вылезает из зарубежных командировок, встречаясь с министрами обороны стран НАТО и посещая оборонные предприятия европейского ВПК с целью подписания контрактов на поставку Армении современных наступательных вооружений. Так, Ереван последовательно и послушно следует в фарватере западных интересов.

В целом перспектива по Армении пока неблагоприятная: не удается затормозить активное вовлечение Еревана в ряды НАТО. Этот процесс интенсифицируется, становится все более и более открытым. Если раньше армянская сторона пыталась соблюдать хоть какие-то нормы приличия, то сейчас все приличия отброшены в сторону и слияние в экстазе Армении с НАТО принимает абсолютно бесстыдные, откровенные формы.

Свою игру ведет и американский госдеп. Он затеял подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку, которое якобы будет иметь огромное значение для них, а также для мира, стабильности и безопасности в регионе. Лицемерию Штатов можно позавидовать. Ведь, последним ярким примером «миротворческой» деятельности США является «наведение порядка» в Афганистане.

Таким образом, Армения, оставаясь членом ОДКБ, выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях. Однако вместо конструктивного подхода к обсуждению имеющихся у Еревана озабоченностей там, к сожалению, выбрали иной путь.

К тому же, правящие круги в Ереване отказываются понимать, что там, где присутствуют США и их сателлиты на первом плане будут всегда интересы западных партнеров.

Павел Ковалев