Разработчик Superjet призвал удвоить контроль за заменой датчиков углов атаки

В частности, при замене датчиков на RRJ-95 нужно уделять особое внимание совмещению отметок и отверстий на накладке и фюзеляже, с которого ее сняли.

Замена датчиков. Источник: ИЗВЕСТИЯ

Разработчик самолетов Sukhoi Superjet призвал удвоить контроль за качеством замены датчиков углов атаки.

Оперативно-ситуационный центр ПАО "Яковлев" выпустил письмо, в котором говорится о необходимости строго соблюдать руководство по эксплуатации в ходе проведения работ при замене датчиков угла атаки на Superjet.

В частности, при замене датчиков на RRJ-95 нужно уделять особое внимание совмещению отметок и отверстий на накладке и фюзеляже, с которого ее сняли, сообщают "Известия".

Кроме того, контроль качества работ должен быть двойным.

Также необходимо исключить одновременную замену сразу двух датчиков силами одного технического работника.

В связи с чем такое письмо увидело свет, не уточняется.