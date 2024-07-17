Разработчик Superjet призвал удвоить контроль за заменой датчиков углов атаки

В частности, при замене датчиков на RRJ-95 нужно уделять особое внимание совмещению отметок и отверстий на накладке и фюзеляже, с которого ее сняли.
|Замена датчиков.
|Источник: ИЗВЕСТИЯ
Разработчик самолетов Sukhoi Superjet призвал удвоить контроль за качеством замены датчиков углов атаки.
Оперативно-ситуационный центр ПАО "Яковлев" выпустил письмо, в котором говорится о необходимости строго соблюдать руководство по эксплуатации в ходе проведения работ при замене датчиков угла атаки на Superjet.
В частности, при замене датчиков на RRJ-95 нужно уделять особое внимание совмещению отметок и отверстий на накладке и фюзеляже, с которого ее сняли, сообщают "Известия".
Кроме того, контроль качества работ должен быть двойным.
Также необходимо исключить одновременную замену сразу двух датчиков силами одного технического работника.
В связи с чем такое письмо увидело свет, не уточняется.