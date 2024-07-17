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Разработчик Superjet призвал удвоить контроль за заменой датчиков углов атаки

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Superjet
Superjet.
Источник изображения: Сергей Елагин / www.business-gazeta.ru

В частности, при замене датчиков на RRJ-95 нужно уделять особое внимание совмещению отметок и отверстий на накладке и фюзеляже, с которого ее сняли.


Замена датчиков.
Источник: ИЗВЕСТИЯ

Разработчик самолетов Sukhoi Superjet призвал удвоить контроль за качеством замены датчиков углов атаки.

Оперативно-ситуационный центр ПАО "Яковлев" выпустил письмо, в котором говорится о необходимости строго соблюдать руководство по эксплуатации в ходе проведения работ при замене датчиков угла атаки на Superjet.

В частности, при замене датчиков на RRJ-95 нужно уделять особое внимание совмещению отметок и отверстий на накладке и фюзеляже, с которого ее сняли, сообщают "Известия".

Кроме того, контроль качества работ должен быть двойным.

Также необходимо исключить одновременную замену сразу двух датчиков силами одного технического работника.

В связи с чем такое письмо увидело свет, не уточняется.

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Оригинал публикации
1 комментарий
№1
17.07.2024 06:29
Программа управления Superjet из-за некорректно установленных датчиков углов атаки спровоцировала крушение самолета, полагают источники «Известий», 16 июля 2024
Цитата
Предварительная версия крушения Superjet «Газпром авиа» под Коломной — неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки во время техобслуживания с отклонением примерно в пять градусов. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ситуацией. В результате в наборе высоты недостоверные показания с датчиков привели к несвоевременной активации системы защиты, предохраняющей самолет от выхода на режимы сваливания, сама система и направила SSJ-100 в землю. У пилотов же, как пояснили «Известиям» в отрасли, не было времени распознать этот отказ и выйти из пикирования, избежав столкновения с землей.
...


со ссылкой на ТАСС: разбившийся в Подмосковье самолет не совершил нужный облет после ремонта
Цитата, izvestia
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 «Газпром авиа», который потерпел крушение в районе подмосковной Коломны, по предварительной информации, не совершал обязательный облет после заводского технического обслуживания. Об этом 17 июля ТАСС рассказали в авиационных кругах.

«По предварительным данным, самолет не совершил облет, который должен по регламенту выполняться после глубокого технического обслуживания на заводе», — уточнил собеседник агентства.
...
Собеседник агентства обратил внимание на то, что в ходе контрольного облета, который выполняет экипаж специально «заточенных» на это летчиков-испытателей, отмечаются технические проблемы, которые впоследствии устраняются. Он подчеркнул, что обычный экипаж не готовят к тому, чтобы они умели сразу же распознавать технические неисправности самолета, потому пилоты в таком случае могут просто не успеть распознать проблему.
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