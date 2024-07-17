По просьбе авиакомпаний. «ОДК-Сатурн» забирает французские детали для двигателей SSJ-100

Компания «ОДК-Сатурн» нашла юридически нетривиальный способ получать детали для ремонта двигателей SaM146, установленных на самолетах SSJ-100. Запчасти принадлежат ушедшей из России французской компании PowerJet S.A. В 14-й раз «ОДК-Сатурн» обращается в суд, с просьбой разрешить использование запчастей, на которые судом наложены обеспечительные меры.

14 исков с гарантией

Компания PowerJet S.A со штаб-квартирой в Париже была создана для производства стоящих на «Суперджетах» двигателей SaM146. После ухода PowerJet S.A. из России, в «ОДК-Сатурн» посчитали, что общий размер неисполненных иностранным партнером обязательств составил 152 млн долларов.

«ОДК-Сатурн» в сентябре 2022 году обратилась в суд с требованием к PowerJet S.A. вернуть деньги и продолжить выполнять свои обязательства. Рассмотрение дела продолжается до сих пор. В октябре 2022 года на движимое имущество французской компании были наложены обеспечительные меры, они заключались в том, что все комплекты деталей передали «ОДК-Сатурн».

Теперь «ОДК-Сатурн» обращается в суд с ходатайствами об использовании части переданного ему на хранение имущества PowerJet S.A.

28 июня 2024 года Арбитражный суд Ярославской области разрешил «ОДК-Сатурн» использовать для ремонта авиационных двигателей 305 наименований деталей, принадлежащих PowerJet S.A., на общую сумму 137,9 млн рублей.

«Срочность проведения текущего ремонта авиационных двигателей обусловлена необходимостью их эксплуатации на самолетах, оперативного восстановления их работоспособности путем замены запасных частей и деталей», - сказано в определении суда.

Для возмещения возможных убытков PowerJet S.A. «ОДК-Сатурн» предоставляет французской компании банковскую гарантию от Объединенной двигателестроительной корпорации, в рамках которой ОДК берет на себя обязательство выплатить любую сумму, не превышающую 6 млрд рублей, если «ОДК-Сатурн» не возместит PowerJet S.A. убытки.

С декабря 2022 года это уже четырнадцатый случай, когда «ОДК-Сатурн» через суд изымает детали для ремонта самолетов SSJ-100.

Так, 4 марта 2024 года Арбитражный суд Ярославской области вынес определение о принятии обеспечительных мер в виде использования запчастей и расходных материалы на 207 млн рублей. 11 апреля 2024 года по такой же схеме было разрешено использование 247 наименований деталей на общую сумму 171 млн рублей. Самой дорогой позицией тогда оказалась внутренняя опора соплового аппарата турбовентиляторного двигателя стоимостью 26 млн рублей.

В общей сложности с декабря 2022 года «ОДК-Сатурн» получил детали на сумму не менее 1,73 млрд рублей.

К каждому заявлению в суд «ОДК-Сатурн» прилагает заявления от авиакомпаний, в парке которых находятся нуждающиеся в ремонте самолеты, это «Азимут», «Якутия», «Ямал», «ИрАвиа», «Авиапредприятие «ГазпромАвиа».

СПРАВКА MASHNEWS

Компания PowerJet S.A была основана в 2004 году французской фирмой Safran Aircraft Engine и российской «ОДК-Сатурн» специально для производства двигателей SaM146 для SSJ100. Несмотря на то, что это совместный проект, предприятие считается французским, штаб-квартира находится в Париже.

Двигатель SaM146 был сертифицирован в 2010 году, тогда же началось его серийное производство. Во Франции производили газогенератор, камеры сгорания, турбины высокого давления, систему правления двигателем, приводы. В Рыбинске изготавливали вентилятор, турбины низкого давления, производили сборку и испытания.

Правовые коллизии

«Согласно статье 892 Гражданского кодекса, пользоваться вещью, переданной на хранение, запрещено. «ОДК-Сатурн» принял на хранение движимое имущество PowerJet S.A. в России. Обращаясь раз за разом в суды, «ОДК-Сатурн» просит разрешить использовать имущество. И для возмещения возможных для PowerJet S.A. убытков, предоставляет встречное обеспечение в виде банковской гарантии в сумме, равной стоимости истребуемой партии», - отметила в беседе с Mashnews руководитель правового департамента военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) Марина Ведмук.

«Данное дело является уникальным и не может свидетельствовать о формировании судебной практики или правовых подходов, которые позволяли бы хранителю реализовывать имущество, находящееся на хранении. Мы наблюдаем прикладной случай обеспечения не только интересов истца в рамках дела, но и публичных интересов, поскольку специфика кейса касается отрасли, которая относится к стратегическим для страны», - пояснил Mashnews обстоятельства дела юрист Blcons Group Иван Пирогов.

Эксперт отметил, что в данном случае речь фактически идет о принудительной реализации имущества стороной, осуществляющей хранение.

«Во-первых, фактическое исполнение возможного решения суда до вынесения такого решения не отвечает правовой природе обеспечительных мер. Ведь при реализации вещи она уже никогда не вернется ответчику, даже если решение суда будет вынесено в его пользу. Во-вторых, закон не предусматривает возможности принудительного заключения сделки (продажи вещи) на стадии до разрешения дела по существу», - рассказал Иван Пирогов, но при этом обратил внимание, что недопустимых противоречий во всей этой ситуации нет.

«Необходимо отметить точное соблюдение судами требований процессуального закона о наличии связи между предметом разбирательства и принятыми обеспечительными мерами, как обязательным условием принятия таких мер. Сам по себе процессуальный закон не ограничивает перечень обеспечительных мер», - подчеркнул эксперт.

В случае с «ОДК-Сатурн» обеспечительная мера заключается в том, что переданные на хранение детали используются для выполнения обязательств, которые ранее исполняла в том числе и компания-ответчик.

«Трудно оценивать данный кейс на основании исключительно правовых механизмов. Рассматриваемый спор является одним из ключевых для транспортной безопасности Российской Федерации», - сказал Mashnews адвокат, партнер юридической фирмы «Стрим» Михаил Герголенко.

В теории стороны изначально могли заключить договор ответственного хранения с правом пользования, и тогда бы все разногласия были разрешены, рассказал эксперт.

Тем не менее, несмотря на то, что в финансовом плане PowerJet S.A. ничего не теряет, сама компания каждый раз пытается обжаловать обеспечительные меры. Правда, безрезультатно.

Так, 30 мая Арбитражный суд Ярославской области отказал французской компании в отмене обеспечительных мер.

Почему частями?

«Практика такого рода обеспечительных мер весьма нова и только формируется. С моей точки зрения, необходимость принятия судами подобных решений была вызвана участившимися односторонними отказами иностранных компаний исполнять условия контрактов, в связи с введением недружественными странами в отношении РФ различных санкций, в том числе в чувствительных для страны областях», - сказал Mashnews председатель коллегии адвокатов г. Москвы «Адвокатъ», управляющий партнер Андрей Мисаров.

Эксперт подчеркнул, что те обеспечительные меры, которые наложены на имущество PowerJet. - это ни в коем случае не ответственное хранение, требования к которому четко прописаны в нормативных актах и которое широко применяется в судебной практике.

«В соответствии с определениями арбитражный суд передает истцу имущество ответчика необходимое для исполнения заключенных между сторонами контрактов», - пояснил Андрей Мисаров.

Возникает вопрос, а зачем «ОДК-Сатурн» нужно было 14 раз инициировать новые заявления в суд, отчего же сразу не получить все детали в рамках обеспечительных мер.

Мнения экспертов на этот счет разделились.

Так, Марина Ведмук предположила, что ключевой вопрос здесь банковская гарантия - «ОДК-Сатурн» с большой вероятностью не готова предоставить единовременно встречное исполнение в банковской гарантии на всю стоимость партии. Ведь и банковская гарантия в свою очередь стоит денег. А так «ОДК-Сатурн» действует поэтапно.

«Обеспечительные меры, которые просит арбитражный суд принять заявитель, являются вынужденными и должны быть документально обоснованы и соразмерны. Цель обеспечительных мер состоит в сохранении баланса интересов сторон, в том числе в недопущении причинения истцу до даты вынесения решения суда еще большего ущерба, одновременно не ставя истца в привилегированное положение относительно ответчика», - предположил Андрей Мисаров. Он считает, что шансы обосновать суду необходимость принятия обеспечительных мер лишь на основании предположений, что какая-то часть деталей, возможно, в будущем выйдет из строя, у заявителя весьма малы.

Когда детали кончатся

Российское производство деталей для двигателей SaM146 развивается, но процесс это не быстрый. Так, в декабре 2023 года в ОДК сообщили, что корпорации удалось заместить на Уфимском агрегатном производственном объединении свечи зажигания, которые ранее производились Safran Aircraft Engines.

В прошлом году был выпущен опытный образец импортозамещенного Superjet-100. В нем замещено 40 систем и агрегатов. Но Минпромторг в своем релизе сразу подчеркнул, что двигатель в самолете все тот же - франко-российский SaM146. Полностью импортозамещенный Superjet New должен быть оборудован отечественным двигателем ПД-8. Модель самолета с двигателем ПД-8 уже прошла испытания, следующим этапом станет проверка отечественного двигателя на опытном образце самолета.

Директор Центра координации научных исследований ГУАП, член экспертного совета АНО «Платформа НТИ» Алексей Рабин в беседе с Mashnews подчеркнул, что производство Superjet New с максимальным импортозамещением не означает, что детали, используемые для новой модели, идентичны иностранным. Поэтому даже если выпуск замещенных деталей налажен, предприятия-изготовители не могут легко переключиться на производство деталей для модели SSJ-100.

«Различия в конструкции, технических требованиях и спецификациях могут потребовать дополнительных усилий и затрат на переоборудование производства», - отметил эксперт.

Эксперты не знают ответа на вопрос: на сколько еще хватит деталей, находящихся на хранении в «ОДК-Сатурн». В компании на запрос Mashnees пока не ответили. Воздержались от комментариев и в PowerJet S.A.