Истребитель Су-30СМ2: господство в воздухе

Фото: ОАК Команда программы «Военная приемка» телеканала «Звезда» побывала в ОКБ Сухого и на Иркутском авиазаводе (входят в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха), чтобы рассказать о том, как создавался и производится самолет Су-30СМ2. Это новейшая модификация многофункционального истребителя Су-30, которая сегодня применяется в зоне СВО.

Об истории и производстве «тридцатки», а также о том, чем отличается новая версия знаменитого многоцелевого истребителя − в нашем материале.

Из Сибири в Индию

Первым представителем семейства Су-30 был истребитель Су-30МКИ. Этот самолет, построенный по заказу Индии, в тяжелые 1990-е принес бюджету страны больше денег, чем все остальное экспортное вооружение, вместе взятое.

Генеральный директор Иркутского авиазавода Александр Вепрев рассказал, что в 1990-е годы ситуация на предприятии была очень сложная: падала загрузка, госзаказ был практически минимальным, и тот сводился в основном к поставке комплектующих для поддержки эксплуатации. По экспортным контрактам были только разовые заказы, и как результат – неполный режим работы завода, сокращенный график.

Су-30МКИ. Фото: Alan Wilson / wikimedia.org

Стояла очень важная задача по загрузке предприятий. В этих сложнейших условиях Алексеем Федоровым, генеральным директором завода тех лет, и Михаилом Симоновым, генеральным конструктором ОКБ Сухого, было принято решение о создании на базе самолета Су-27 принципиально новой машины с новыми свойствами.

Разработали Су-30МКИ в КБ Сухого в Москве, сборку освоили в Иркутске, на заводе, у которого за спиной был более чем 60-летний опыт авиастроения. Сегодня Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Яковлев», входящего в состав Объединенной авиастроительной корпорации, которая, в свою очередь, входит в Госкорпорацию Ростех. Именно ИАЗ стал главным местом сборки «тридцаток», а благодаря зарубежным партнерам у нового на тот момент самолета были «вылечены» все детские болезни.

Су-30СМ2: что нового

У истребителя Су-30СМ2, сборку которого в Иркутске показала команда «Военной приемки», есть ряд интересных особенностей. Например, отделяемая часть крыла, внутри которой располагается топливный бак, выполнена съемной. Сделано это для того, чтобы истребители можно было грузить на борт транспортника, это позволяет быстро перебрасывать их в любую точку мира.

Алексей Чечельницкий, начальник отдела агрегатно-сборочного производства ИАЗа, рассказал, насколько ювелирная и ответственная работа по соединению крыла с центральным отсеком фюзеляжа. Нужно совместить более ста отверстий. После этого контрольный работник должен проверить не только диаметр отверстий, но и шероховатость, а также как совпали центры отверстий. Все это должно быть идеально сведено.

В хвостовой части фюзеляжа, внутри которой также есть топливный бак, герметизации добиваются с помощью специального герметика, промазываются все заклепочные швы. Гарантийный срок службы таких швов равен сроку эксплуатации самого самолета – 30 лет баки не должны течь.

Су-30СМ2. Фото: ОАК

В той же хвостовой части самолета, где устанавливаются двигатели, используется уже не дюралюминий, а титан, так как там действуют огромные температуры. Планер, который показали в «Военной приемке», готовится под новый, более мощный двигатель. Такие сейчас стоят на всех Су-35 и даже на многих истребителях пятого поколения Су-57. Скоро они встанут и на «тридцатку».

С новой силовой установкой самолет выиграет в скороподъемности, радиусе разворота и ресурсе двигателя. По словам Олега Панкова, главного конструктора программы Су-30, уже в следующем году самолет пойдет в серию с новым двигателем. Первая «тридцатка» с таким двигателем только проходит испытания.

Чем еще отличается модификация Су-30СМ2 от предыдущей? Во-первых, оружием большой дальности. Как отметил Олег Панков, практически все, что сегодня имеет Российская Федерация по авиационному вооружению, на Су-30СМ2 применяется.

Во-вторых, у истребителя существенно изменились характеристики радара. Поскольку есть дальнее оружие, то нужны и дальнее обнаружение, и сопровождение, и все режимы, которые обеспечивают работу этого оружия. Дальность обнаружения была увеличена почти в два раза по сравнению с Су-30СМ как по наземным целям, так и по воздушным, и по морским.

Главный конструктор рассказал, что, когда одна из воинских частей получила этот самолет и современное противорадиолокационное оружие, буквально на третий день она поразила «Пэтриот» − лучший комплекс ПВО НАТО.

Олег Панков также отметил, что сейчас ведутся работы над новым этапом программного обеспечения, которое будет внедряться уже в следующем году. В частности, возможно, появится обнаружение низкоскоростных и гиперзвуковых целей.

Впрочем, борьба с гиперзвуком – это работа на перспективу, поскольку у противника пока нет гиперзвуковых целей, а сейчас фронту нужны новые самолеты. Не когда-то потом, а здесь и сейчас, и много. В таком темпе и работает завод в Иркутске, отмечающий в этом году 90 лет работы новыми трудовыми подвигами.

«Тридцатка» на боевом посту

Штурман, который пока летает на Су-30СМ, но уже прошел обучение на новой модели, рассказал ведущему «Военной приемки» о радикальной разнице между самолетами. По его словам, Су-30СМ2 более точный, на нем установлено более мощное радиолокационное средство обнаружения, позволяющее штурману «видеть» дальше без опоры на наземные комплексы.

Один из главных видов вооружения «тридцатки» − корректируемая авиабомба КАБ-500. Еще на заводе она крепится на мотогондолу, в это время в кабине идет настройка приборов, отвечающих за сброс. Под заглушкой головной части авиабомбы находится камера с гироскопом, которая передает сигнал непосредственно летчику или оператору для работы с изделием. Все, что видит объектив камеры, отображается в кабине.

Командир специальной истребительной группы, участвующий в СВО с ее первых часов, дал свою оценку системам «тридцатки». Он отметил эффективность системы РЭБ, которая позволяет контролировать радиоэлектронную ситуацию вокруг самолета, вести попутно разведку в полете. Вся радиоэлектронная обстановка в ходе полета записывается, а по прилету анализируется с привязкой к карте. Понимая, кто облучал самолет, с каких ракурсов, экипажи получают бесценные данные о средствах ПВО противника. Так что «тридцатка» − не только истребитель и бомбардировщик, но еще и разведчик.

Фото: Alex Beltyukov / wikimedia.org

Среди летчиков Су-30СМ считается одним из лучших самолетов. Второй человек в кабине существенно повышает возможности экипажа. Например, особенность работы по беспилотникам – это зачастую дефицит времени. В случае с «тридцаткой» летчику не приходится одновременно и пилотировать, и управлять оружием. Есть штурман, который разгружает его, поэтому все получается делать быстро, на маленьких дальностях и довольно успешно.

По воспоминаниям заслуженного летчика-испытателя Сергея Михайлюка, участвовавшего в испытаниях первых экспортных «тридцаток», в совместных индийско-американских учениях Су-30МКИ одерживал победу во всех боях над техникой США.

Но это были учебные бои, а вполне возможно, что скоро в небе СВО наши экипажи встретятся с американскими F-16 в боях реальных. И они уже готовятся к встрече, чтобы проверить и самолеты, и свои знания и навыки. По словам командира специальной истребительной группы, «тридцатка» по всем параметрам превосходит F-16: и по маневренным характеристикам, и по вооружению, и по прицельному комплексу.