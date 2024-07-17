Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны

В ночь на прошлую пятницу Украина совершила очередной массированный налет дронами на российскую территорию. Три десятка беспилотников атаковали Брянскую, Смоленскую, Курскую, Воронежскую и Ростовскую область. В ночь на понедельник налету по меньшей мере 36 аппаратов подверглись Брянская, Белгородская, Курская и Тверская области. Несколько ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что с начала текущего года русские выпустили по Украине 2277 дронов-камикадзе типа Shahed, т.е. в среднем по 13 беспилотников в день.

Очевидно, что масштабы взаимных беспилотных атак будут только расти. Стороны, завязнув в позиционной войне на фронте, пытаются склонить чашу весов за счет ударов по глубокому тылу. Так уже было в конфликтах прошлого. Среди относительно свежих примеров - т. н. "Война городов" в ходе ирано-иракского противостояния восьмидесятых годов XX века. После того, как войска Ирана смогли остановить иракский танковый блицкриг и перевести войну в позиционную, армия Саддама Хусейна попыталась решить исход войны ракетными обстрелами и бомбовыми ударами по иранским городам - столице Тегерану, крупнейшим индустриальным центрам Тебризу, Исфахану, Ширазу, а также множеству небольших прифронтовых городов. Иран ответил бомбовыми ударами по Багдаду, Киркуку и Басре. С обеих сторон погибли десятки тысяч человек, тысячи зданий и десятки промышленных объектов были разрушены.

Разница в том, что тогда инструментами "Войны городов" были пилотируемые самолеты и баллистические ракеты. Цикл производства баллистических ракет занимает около года, реактивный самолет строится несколько лет, его пилота же нужно готовить полжизни. Это задает пределы воздушной войны, за которой наступает истощение сторон. Сейчас же главным инструментом российско-украинской "Войны городов" стали относительно дешевые и крайне быстро воспроизводимые беспилотники. Возможности масштабирования их производства и применения несопоставимо выше, чем у пилотируемой авиации и баллистических ракет. Уже до конца лета следует ожидать налетов с участием сотен беспилотников. Имеющиеся силы и средства ПВО сторон, созданные для отражения налетов максимум десятков самолетов, просто физически - по боекомплекту, по стоимости и возможности воспроизводства зенитных ракет - не смогут противостоять роям в сотни беспилотников.

Помимо количества и экономики важна география. Беспилотная авиация за счет отсутствия зависимости от аэродромов и большой продолжительности полетов может существенно расширить географию ударов. Украинские беспилотники уже долетали до Ленинградской области, Поволжья и Кавказа. На очереди Урал и Западная Сибирь. В советские годы Арктику и Сибирь прикрывали эскадрильи реактивных перехватчиков, однако в постсоветский период эта компонента сильно деградировала и восстановить ее быстро не получится. К примеру, серийное производство тяжелых перехватчиков МиГ-31 на единственном выпускавшим их нижегородском заводе "Сокол" было свернуто еще в 1994 году при губернаторстве Немцова. Да и помимо Сибири в нашей системе ПВО полно неприкрытых брешей. Сейчас военными аналитиками активно обсуждается возможность налетов украинских беспилотников через воздушное пространство третьих стран, прежде всего, Белоруссии. Такое пространственное распределение ударов сделает бессмысленной ныне имеющуюся очаговую ПВО, когда отдельные батареи и дивизионы прикрывают отдельные населенные пункты - беспилотники будут обходить имеющиеся районы прикрытия ПВО и наносить удары вглубь территории, залетая с неприкрытых направлений.

Все это очевидно военным аналитикам и военным инженерам как в России, так и на Украине, и на Западе. Ведется активный поиск возможных решений, и одним из наиболее перспективных направлений борьбы с беспилотной угрозой считается использование легких поршневых самолетов, оптимизированных для борьбы с беспилотниками за счет установки стрелкового вооружения. Они гораздо дешевле реактивных перехватчиков, стоимость их полетного часа на порядок ниже, их скорость сопоставима со скоростью перехватываемых дронов, они могут взлетать с любых старых аэродромов ДОСААФ, шоссе, с любой ровной поверхности, для них не нужно годами готовить пилотов. На базе легкомоторной авиации можно организовать пространственно-распределенную противодроновую оборону за приемлемую цену.

Украина, несколько раньше России столкнувшаяся с угрозой массированных налетов дронов, уже сделала шаг в этом направлении. В конце июня СМИ и соцсети военной тематики облетели фотографии украинского поршневого самолета Як-52, попавшего в объектив российского БПЛА ZALA, во время перехвата последнего. На фюзеляже украинского самолета можно увидеть отметки, которые обозначают количество сбитых им российских беспилотников - три характерных силуэта беспилотников ZALA, шесть "Орланов" и один, предположительно, иранский Mohajer-6. Это первое боевое применение подобного решения, хотя известно, что над компонентами противодроновой обороны на базе легкомоторной авиации работают компании США, Израиля (в основном на базе самолетов Cessna), Бразилии (на базе турбовинтового штурмовика Embraer EMB 314 Super Tucano) и других стран.

В России создание противодроновой обороны подобного типа упирается в отсутствие в серийном производстве соответствующего легкого самолета. Построенный "Уральским заводом гражданской авиации" (УЗГА) самолет УТС-800 вроде бы совершил осенью прошлого года первый полет, но до серийного производства не добрался. Главное препятствие для развертывания серии - обилие импортных компонентов. К примеру, первый полетевший УТС-800 поднял в небо американский турбовинтовой двигатель General Electric H80, который массово в Россию американцы поставлять, очевидно, не будут. Помимо ошибочной ставки на импортные компоненты и фальшивого "импортозамещения", на перспективах УТС-800 сказывается перегруженность УЗГА другими проектами. Помимо УТС-800 в портфеле УЗГА разработка и производство легкого турбовинтового самолета местных линий ЛМС-901 "Байкал", двухдвигательного регионального ТВРС-44 "Ладога".

В этих условиях необходимо развернуть альтернативное проекту УЗГА производство легких самолетов с использованием доступных на рынке комплектующих. Нужно идти в обход сложившейся традиции затяжных коррупционно емких тендеров, НИРов и ОКР, где участников интересует не столько создание и запуск в серию новой техники, сколько как можно более дорогой и длительный (в идеале - бесконечный) процесс разработки. Также необходимо провести срочную ревизию имеющегося в стране парка легкой авиации на предмет возможности оснащения и использования в противодроновой обороне. Необходимо оперативно разработать варианты дооборудования имеющихся учебных, частных, сельскохозяйственных самолетов для решения задач противодроновой борьбы. Нужно предусмотреть установку на самолеты контейнеров со стрелковым вооружением, современное информационное обеспечение пилотов (экран тактической обстановки), установить прицельное устройство (коллиматорный прицел), средства связи, обеспечить использование очков ночного видения, оснастить тепловизионными устройствами. Таких самолетов нужно несколько десятков, объединенных единым командованием. Для понимания, в России имеется несколько тысяч легких самолетов, к тому же такие самолеты гораздо проще приобрести на внешних рынках, чем боевые машины.

Наличие легких самолетов-перехватчиков позволит приступить к созданию системы противодроновой обороны. Необходимо развернуть сеть постов оповещения о пролетах дронов, аналога существовавших в военные годы сети постов ВНОС (войск воздушного наблюдения оповещения и связи), но реализованных на современном уровне, с современными средствами связи, анализаторами электромагнитного спектра, тепловизионными приборами. Необходимо создать сеть пунктов базирования самолетов-перехватчиков, обеспечить их кадрами, связью, топливом, организовать круглосуточное дежурство. Необходимо решить проблему взаимодействия компонентов противодроновой обороны с гражданской авиацией и имеющимися штатными силами и средствами ПВО. Все это важные задачи, но приступать к их решению без инструмента собственно перехвата бессмысленно.

Разумеется, легкие самолеты не способны закрыть небо от всех возможных воздушных угроз. Крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты с реактивными двигателями - эти цели останутся для легких самолетов недоступными. Однако противодроновая оборона с легкими перехватчиками позволит резко снизить эффективность дешевых и относительно массовых украинских ударных беспилотников большой продолжительности полета, заставит противника искать более дорогие и высокотехнологичные ударные решения.

Создание системы противодроновой обороны с легкой авиацией в качестве одного из ключевых компонентов - это сложная организационно задача. Но цена промедления очень высока. Разрушенные предприятия, телевышки, пущенные под откос поезда, закрытые аэропорты. Если немедленно не приступить к решению задачи создания противодроновой обороны, начинающаяся "война городов" может очень дорого обойтись нашей стране.

Руслан Пухов (директор Центра анализа стратегий и технологий, руководитель комиссии Общественного совета при Министерстве обороны РФ по военному строительству и научным исследованиям в сфере безопасности)