"Подходи, но не слишком близко..." (Medya Gunlugu, Турция)

Эрдоган: Турция хочет стать полноправным членом ШОС

Москва вот уже двадцать лет придерживается в отношениях с Анкарой единой и неизменной тактики, пишет автор статьи для Medya Günlüğü. В ее основу положено выстраивание и развитие теплых отношений в комбинации со строгим удерживанием турецких контрпартнеров на определенной дистанции.

Дженк Башламыш

Сказать о российско-турецких отношениях, что им "нет аналогов в мире", возможно, было бы преувеличением — однако между Турцией и Россией действительно существует интересная, особая, многоплановая и сложная связь.

Турция и Россия, которые на протяжении столетий стремились к лидерству в регионе и много раз воевали друг с другом, в то же время являются прагматичными странами. Когда условия заставляют работать вместе, они могут отбросить эмоции и вести себя как два очень близких соратника.

Если посмотреть на недавнее прошлое, эти прагматичные отношения в основном развивались гладко, за исключением восьмимесячного кризиса, возникшего после того, как Турция сбила российский самолет в 2015 году. Конечно, между государствами могут возникать вопросы, вызывающие разногласия, может появляться холод в отношениях, но, когда на весах "чаша выгоды" перевешивает, они Москва и Анкара находят возможность преодолеть трудности и пойти дальше.

В настоящее время в турецко-российских отношениях вновь переживают период стагнации. Причин много, но, по сути, на первое место следует поставить тот факт, что Турция вновь начала ориентироваться на Запад. А под этим нужно понимать наметившееся подчинение Анкары санкциям Запада в отношении России и военную помощь — то есть инвестиции Украине.

По этой причине российский и турецкий лидеры, которые когда-то часто встречались друг с другом, за последние десять месяцев провели личную встречу только один раз, да и то в другой стране — Казахстане. Разумеется, встретиться лучше, чем не встретиться, но тот факт, что это произошло на территории третьего государства, тоже имеет определенный смысл.

На прошлой неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал примечательные заявления о Турции. Над ними стоит задуматься.

Как сообщает Sputnik, Песков заявил, что Россия знает о желании Анкары присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но существуют некоторые противоречия относительно позиции Турции как члена НАТО по принципиальным вопросам. "Есть темы для обсуждения", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Там есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позицией Турции как члена НАТО и мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС. В этом контексте есть определенные темы для обсуждения", — отметил он.

Слова Пескова носили характер ответа на высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ШОС: "Наша цель — стать там постоянным членом, а не членом-наблюдателем. Турция должна присоединиться к „Шанхайской пятерке“ в качестве постоянного члена".

На первый взгляд, заявление Пескова, конечно, можно связать с холодным сквозняком, пробежавшим недавно между двумя странами. Но, даже если бы в отношениях России и Турции царила весна, на членство Турции в ШОС вряд ли последовала бы другая реакция.

Со времен достопамятного визита президента России Владимира Путина в Анкару в 2004 году, то есть на протяжении целых 20 лет, Москва использует в отношении Турции одну неизменную тактику. Суть этой тактики заключается в том, чтобы держать Турцию на контролируемом расстоянии, но в то же время не подпускать ее слишком близко. Другими словами, Турция — это гость, которого Россия всегда принимает в гостевой комнате, но которому не хочет открывать другие комнаты своего дома.

С точки зрения русских, главная ценность Турции заключается в том, что она находится на "противоположной стороне". Разумеется, Турция имеет силу в регионе и может выступать в качестве регионального гегемона, хотя и не в такой мере, как Россия, и с ней нужно считаться, но самое главное, что Турция — в НАТО.

Тесные отношения с членом НАТО, который "периодически может создавать и проблемы Западу", во многом отвечают интересам России.

Поэтому Турция — член ШОС, БРИКС или Евразийского экономического союза не имеет для России такого критического значения, как Турция — член НАТО.

И хотя существует множество сфер, в которых интересы двух стран сталкиваются, начиная от Украины и заканчивая Сирией, даже если пробегает холод и возникают проблемы в отношениях, до тех пор, пока "чаша выгоды" для двух сторон перевешивает, нет причин сжигать мосты.