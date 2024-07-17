Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили тренировочные полеты на Дальнем Востоке

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальневосточного авиационного соединения дальней авиации выполнили плановые полеты в Амурской области, сообщили в Минобороны России во вторник.

"Членами экипажей была отработана техника пилотирования для поддержания натренированности при выполнении полетов в светлое и темное время суток", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что наряду с опытными экипажами к пилотированию и навигации привлекался молодой летный состав из числа выпускников летных и штурманских училищ.

Инженерно-технический состав отработал элементы подготовки авиационной техники к полетам в условиях характерных резко континентальному климату под воздействием высокого атмосферного давления и влажности воздуха, сообщает Минобороны.

По официальной информации, Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет-ракетоносец.