Госдеп отверг заявления Лаврова об устранении первопричин кризиса на Украине

Никто в Европе не угрожает России, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Администрация США фактически отвергла требование Москвы устранить первопричины украинского кризиса, обозначенное министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Что касается более широкого вопроса, который вы задаете. Проблема с этой формулировкой - не формулировкой вашего вопроса, а с формулировкой министра иностранных дел [Лаврова] - заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. <...> То, что Россия, как представляется, воспринимает в качестве угрозы, является демократией, функционирующей на ее границах", - утверждал на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Он комментировал высказывания главы МИД РФ на заседании Совета Безопасности ООН.

Как ранее заявил Лавров, Москва предлагает устранить первопричины украинского кризиса, его урегулирование должно включать ликвидацию угроз в адрес России, исходящих от Запада. "Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евро-атлантического направления", - подчеркнул министр.