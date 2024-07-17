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Военное обозрение

Минобороны Украины передало ВСУ снятые с вооружения до 2014 года и отправленные на утилизацию боеприпасы

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Украины приняло решение вернуть ВСУ переданные предприятиям для утилизации боеприпасы. Об этом говорится в сообщении украинского военного ведомства.

На Украине приняли решение не утилизировать, а передать в войска «значительное» количество боеприпасов, снятых с вооружения и отправленных на предприятия для последующего уничтожения еще до 2014 года, т. е. более 10 лет назад. Свое решение в Минобороны Украины объяснили «растущей потребностью» ВСУ в боеприпасах, особенно артиллерийских. Состояние возвращенных боеприпасов, а также их количество не раскрывается.

Благодаря усилиям специалистов Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества, возвращенные боеприпасы после тщательной проверки качества уже применяются на поле боя против российских оккупантов,

- говорится в сообщении.

Согласно опубликованной информации, ВСУ получили артиллерийские выстрелы советских калибров, патроны к стрелковому оружию, комплектующие элементы и взрыватели. Как подчеркнул замминистра обороны Юрий Джигир, таким образом военное ведомство «повышает обороноспособность» Украины и обеспечивает ВСУ боеприпасами.

Ранее украинские ресурсы неоднократно сообщали, что киевские власти закупают для ВСУ боеприпасы любого качества, лишь бы они «были». Поставки артиллерийских снарядов из африканских стран уже привели к разрывам ствола и многочисленным осечкам. Причем осечки случаются гораздо чаще, ведь большинство боеприпасов уже превысили все сроки хранения.

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Страны
Украина
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