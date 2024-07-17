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ТАСС

Лавров и Сийярто обсудили кризис на Украине

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Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Стороны подчеркнули недопустимость грубейшего нарушения Киевом прав проживающих в стране национальных меньшинств, отметили в МИД РФ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто на встрече в штаб-квартире ООН обсудили ситуацию вокруг Украины, подчеркнув недопустимость нарушения Киевом прав нацменьшинств. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, в том числе ситуации вокруг Украины. Подчеркнута недопустимость грубейшего нарушения Киевом прав проживающих в стране национальных меньшинств", - отметили в российском дипведомстве.

Стороны дали высокую оценку уровню российско-венгерского политического диалога и обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 5 июля в Москве.

"Акцентировано, что двустороннее взаимодействие, несмотря на крайне непростую международную обстановку, продолжает поступательно развиваться. Подтверждена важность осуществления крупных совместных экономических проектов, включая знаковые направления энергетического сотрудничества", - добавили в МИД РФ. 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
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ООН
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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