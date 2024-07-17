Лавров и Сийярто обсудили кризис на Украине

Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто.

Стороны подчеркнули недопустимость грубейшего нарушения Киевом прав проживающих в стране национальных меньшинств, отметили в МИД РФ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто на встрече в штаб-квартире ООН обсудили ситуацию вокруг Украины, подчеркнув недопустимость нарушения Киевом прав нацменьшинств. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, в том числе ситуации вокруг Украины. Подчеркнута недопустимость грубейшего нарушения Киевом прав проживающих в стране национальных меньшинств", - отметили в российском дипведомстве.

Стороны дали высокую оценку уровню российско-венгерского политического диалога и обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 5 июля в Москве.

"Акцентировано, что двустороннее взаимодействие, несмотря на крайне непростую международную обстановку, продолжает поступательно развиваться. Подтверждена важность осуществления крупных совместных экономических проектов, включая знаковые направления энергетического сотрудничества", - добавили в МИД РФ.