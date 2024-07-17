В Грузии заявили, что военные действия на Украине завершатся максимум через год

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили отметил, что если на выборах в США победят республиканцы, то "война может завершиться уже в январе"

ТБИЛИСИ, 16 июля. /ТАСС/. Военные действия на Украине завершатся не позднее, чем через год. Такое мнение выразил основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

"Война, которая идет на Украине, завершится не позднее, чем через год, а если на выборах президента Америки победят республиканцы, война может завершиться уже в январе", - заявил он во время официального открытия предвыборной кампании партии.