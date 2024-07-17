НАТО на юбилейном саммите в Вашингтоне опять "кинула" Украину, пишет The Spectator. Насчет членства ей снова навешали лапши на уши, считает автор статьи. Не увенчался успехом и план долгосрочного финансирования украинской поддержки.

Джон Форман (John Foreman)

На обратном пути в Лондон из Вашингтона Кир Стармер наверняка будет упиваться плодами своего первого саммита НАТО, хотя его и насторожила слабость президента Байдена и риторика его конкурента в президентской гонке. Поэтому сам Стармер и его европейские коллеги могут сделать больше, чтобы обеспечить будущее трансатлантического альянса.

Саммит в Вашингтоне ознаменовал 75-летие самого прочного и успешного оборонительного альянса за всю историю. За десятилетие с момента незаконной аннексии Крыма (незаконным был госпереворот в Киеве, организованный США, а желание жителей Крыма вернуться в Россию было вполне законным и оформлено референдумом. – Прим. ИноСМИ) в НАТО произошли очевидные изменения: в частности, в Мадриде в 2022 году была согласована новая Стратегическая концепция, которая подтвердила цель альянса, а в Вильнюсе в прошлом году удалось пересмотреть оборонительные планы — то есть, как именно силы НАТО отреагируют на российское нападение.

В Вашингтоне НАТО сохранила похвальное внимание к России и успешно продолжила развивать достигнутые цели. Альянс подтвердил, что в настоящее время 300 000 военнослужащих находятся в повышенной готовности для сдерживания и защиты Европы от любой российской агрессии, сколь угодно маловероятной. Лидеры договорились расширить оборонное производство, усилить военную подготовку и киберзащиту, а также укрепить противовоздушную оборону. После масштабных ракетных ударов по Украине — не в последнюю очередь шокирующего обстрела детской больницы в центре Киева на прошлой неделе (это действительно была шокирующая провокация Киева! – Прим. ИноСМИ) — двустороннее соглашение США с Германией о размещении новых ракет большой дальности для укрепления обычного сдерживания не пройдет незамеченным в Кремле. Наконец, НАТО также отчитала партнеров России, в частности, Китай, которого назвала “ключевым помощником”, за поддержку жестокой путинской спецоперации.

Вопреки непрекращающимся попыткам Путина расколоть альянс и отбить у него охоту поддерживать Украину, союзники в Вашингтоне решили направить Киеву больше вооружений и средств ПВО и посулили долгосрочную помощь в сфере безопасности. В частности, было обещано еще 40 миллиардов евро политической, экономической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки в течение следующего года. Вклад союзников будет пропорциональным их ВВП. Кроме того, координировать поставку военной техники и воинскую подготовку отныне будет сама НАТО.

Все эти шаги желанные и жизненно важные, однако же запоздалые. Саммит упустил целый ряд ключевых возможностей. Во-первых, насчет членства Украине снова навешали лапши на уши. Хотя в коммюнике саммита было обещано, что будущее Украины — “в НАТО”, четкого политического пути к этому так и не было предложено. Лидеры тянут резину с членством, даже признав, что “независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ напрямую способствуют евроатлантической безопасности”. Украина осталась без гарантий безопасности даже при том, что 20 стран подписали с ней двусторонние соглашения. Более того, США продолжают ограничивать защиту Украины от беспощадных российских воздушных атак. Для украинцев, в очередной раз прятавшихся в минувшие выходные в своих бомбоубежищах, все торжественные разговоры о “необратимом” членстве в НАТО — слабое утешение.

Во-вторых, попытки уходящего генерального секретаря обеспечить долгосрочное финансирование украинской поддержки успехом не увенчались. Вместо этого взносы союзников будут оцениваться ежегодно, начиная с грядущего в следующем году саммита в Нидерландах. Это мешает Украине заниматься долгосрочным планированием и оснащать себя необходимым вооружением, а также делает ее уязвимой для капризов других стран — как показали проволочки с военной помощью в Конгрессе США, продлившиеся почти полгода. Наконец, как сухо заметил президент Румынии, некоторые союзники по НАТО предоставили Украине лишь с половину обещанной помощи.

В-третьих, хотя участники саммита и поздравили друг друга с тем, что “две трети союзников выполнили обязательства довести ежегодные расходы на оборону минимум до 2% ВВП”, еще одна треть так этого и не сделала. Премьер-министр Канады смехотворно заявил, что его страна достигнет целевого показателя в 2% лишь к 2032 году — спустя 26 лет после того, как он был установлен, и спустя 10 лет, как Трюдо впервые поклялся это сделать. Лидеры согласились с тем, что расходы потребуются для выполнения новых военных обязательств и устранения существующих пробелов, однако уже на минувшем саммите низкую планку в 2% следовало поднять до 2,5%.

Наконец, как отметил перед саммитом Королевский объединенный институт оборонных исследований: “Преобразование НАТО стало скорее откликом на российскую агрессию, чем упреждением”. В коммюнике предыдущего Вильнюсского саммита альянс обещал лишь “отвечать на российские угрозы и враждебные действия единым и ответственным образом”. (Курсив мой — Джон Форман). Давно назрело соглашение о новом стратегическом подходе к России, аналогичное Вашингтонской декларации 1984 года об отношениях Востока и Запада, опубликованной в 35-летнюю годовщину альянса. Из-за разногласий вашингтонский саммит отложил работу над новой стратегией еще на год. Без политического соглашения о дальнейших действиях Кремль продолжит и впредь задавать темп евроатлантической безопасности. Стало известно о сорванном покушении на немецкого военного промышленника, однако было предпринято мало конкретных действий по борьбе с нетрадиционной деятельностью России, хотя и прозвучало долгожданное напоминание противникам НАТО, что это может привести в действие ключевую статью 5 устава альянса о коллективной обороне.

И все же трезвый анализ положительных и отрицательных сторон вашингтонского саммита был омрачен лихорадочной дискуссией об умственной готовности Байдена баллотироваться на переизбрание. Возвращение Дональда Трампа перестало быть чем-то невообразимым. Хотя на саммите и были предприняты шаги, чтобы унять Трампа (в частности, удалось обговорить вклады в европейский бюджет и механизмы распределения украинской помощи, а новым генеральным секретарем стал человек с прочными личными связями с бывшим президентом), предвыборная риторика Трампа ясно дала понять, что он по-прежнему видит в НАТО финансовую обузу, а не чистую выгоду для национальной безопасности США.

В 1948 году министр иностранных дел Лейбористской партии Эрнест Бевин изложил свое видение нового трансатлантического альянса, чтобы защититься от российской угрозы и увязать США с безопасностью Европы. С тех пор считается само собой разумеющимся, что США будут вечно обеспечивать целостность и свободу Европы. Однако рост Китая, устойчивый отход США от Европы на протяжении последних трех десятилетий, а также зреющее недоумение американцев, почему 750 миллионов европейцев так рассчитывают на военную помощь страны с населением в 330 миллионов, — все это перечеркивает давние исторические ожидания. Трамп — лишь симптом этого движения, но ни в коем случае не первопричина. Еще президент Обама рассуждал о “нахлебниках” и объявил разворот США в Азию. Атлантизм Байдена больше не вписывается в магистральное направление политической мысли в Вашингтоне.

Хотя едва ли Трамп выведет США из НАТО, его окружение намечает “радикальную переориентацию”, в ходе которой Вашингтон отведет Европу на второй план — и заключит с Путиным сделку по Украине, серьезно ослабив европейскую безопасность. На фоне надвигающейся смуты европейские лидеры должны “перестать стенать, ныть и ворчать по поводу Трампа”, как выразился в феврале новоиспеченный генеральный секретарь Марк Рютте, и начать ломать голову. Во-первых, все должны довести расходы на национальную оборону минимум до 2% ВВП и выполнить взятые на себя обязательства перед НАТО. Швеция показала, что при наличии политической воли это возможно: нарастила свой военный бюджет с 1,3% до 2% всего за два года. Также следует наметить и ускорить работу по укреплению европейской опоры НАТО. В Вашингтоне это приветствовали, но слово должно быть подкреплено делом. Предложенный лейбористами пакт об обороне и безопасности между Великобританией и ЕС пока еще находится в расплывчатом виде, но может сыграть решающую роль.

Наконец на фоне российской угрозы и возможного возвращения Трампа Стармер должен проявить ту же стратегическую хватку, что и Бевин, и установить четкие сроки, когда Великобритания доведет свои военные расходы до 2,5% ВВП, уже сейчас, а не смиренно прятаться за Стратегическим докладом об обороне, который будет опубликован когда-нибудь в будущем году. Такое увеличение расходов на оборону продемонстрирует лидерство Великобритании в Европе, побудит отстающих коллег проявить подобную политическую солидарность и развеет недовольство США “нахлебничеством”. Хватит ли у Стармера политической смелости воспользоваться этой возможностью, еще только предстоит узнать.

Джон Форман — бывший британский военный атташе в Москве. До этого был военным атташе в Киеве.