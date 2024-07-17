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Исполняющий обязанности главы эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что гражданам страны придется выплачивать в бюджет дополнительный налог на нужды обороны.

По словам Цахкны, являющегося также лидером парламентской партии "Ээсти-200", эстонское правительство на фоне дефицита бюджетных средств вынуждено принимать сложные решения, в том числе вводить новые обременительные для населения налоги. При этом предполагается, что новый налог будет взиматься по меньшей мере до марта 2027 года, когда в стране пройдут очередные парламентские выборы.

Ранее бывший глава Минобороны Эстонии, член парламентской фракции "Партии реформ" Калле Лаанет призвал правительство страны значительно увеличить военные расходы, аргументируя это якобы существующей "угрозой со стороны России", при этом не представив никаких доказательств ее существования.

Между тем, несмотря на серьезные проблемы с финансированием оборонного сектора, Таллин продолжает предоставлять военную помощь боевикам киевского режима. В частности, Эстония совместно с Францией, Бельгией, Венгрией и Кипром осуществила совместную закупку установок ЗРК малой дальности Mistral, чтобы обеспечить нужды в системах ПВО украинской армии.

Ранее сообщалось, что Цахкна резко раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана за его поездки в Москву и Пекин и заявил, что подобный шаг главы правительства Венгрии может привести к лишению Будапешта права голоса в структурах Евросоюза.