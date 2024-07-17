Войти
Военное обозрение

Власти Эстонии введут в стране дополнительный налог на оборону

389
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Исполняющий обязанности главы эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что гражданам страны придется выплачивать в бюджет дополнительный налог на нужды обороны.

По словам Цахкны, являющегося также лидером парламентской партии "Ээсти-200", эстонское правительство на фоне дефицита бюджетных средств вынуждено принимать сложные решения, в том числе вводить новые обременительные для населения налоги. При этом предполагается, что новый налог будет взиматься по меньшей мере до марта 2027 года, когда в стране пройдут очередные парламентские выборы.

Ранее бывший глава Минобороны Эстонии, член парламентской фракции "Партии реформ" Калле Лаанет призвал правительство страны значительно увеличить военные расходы, аргументируя это якобы существующей "угрозой со стороны России", при этом не представив никаких доказательств ее существования.

Между тем, несмотря на серьезные проблемы с финансированием оборонного сектора, Таллин продолжает предоставлять военную помощь боевикам киевского режима. В частности, Эстония совместно с Францией, Бельгией, Венгрией и Кипром осуществила совместную закупку установок ЗРК малой дальности Mistral, чтобы обеспечить нужды в системах ПВО украинской армии.

Ранее сообщалось, что Цахкна резко раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана за его поездки в Москву и Пекин и заявил, что подобный шаг главы правительства Венгрии может привести к лишению Будапешта права голоса в структурах Евросоюза.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Венгрия
Кипр
Китай
Россия
Франция
Эстония
Продукция
Мистраль (Mistral)
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
27.04.2023
Из-за Путина Европа вскоре окажется в безвыходном положении
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
20.12.2017
Союзники от страха
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 12:26
  • 5
США начали распродавать штурмовики A-10
  • 17.07 11:18
  • 0
Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО
  • 17.07 09:30
  • 4
О "правых" и "левых"
  • 17.07 06:29
  • 1
Разработчик Superjet призвал удвоить контроль за заменой датчиков углов атаки
  • 17.07 06:23
  • 2682
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.07 06:09
  • 289
Космонавтика Илона Маска
  • 16.07 23:35
  • 531
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.07 17:38
  • 0
Пиар по-польски: маленькие «победы» территориальных войск
  • 16.07 16:56
  • 0
Миссия НАТО на Южном Кавказе: змея за пазухой
  • 16.07 13:02
  • 2
Эксперт заявил, что F-16 могут применять для блокировки Черноморского флота
  • 16.07 11:03
  • 1
Столтенберг: НАТО не будет сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве Украины
  • 16.07 10:27
  • 1
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 16.07 09:58
  • 1
Глава Бюро нацбезопасности Польши: мы должны думать о конфликте с Россией в горизонте нескольких лет (Wirtualna Polska, Польша)
  • 16.07 09:45
  • 3
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 09:16
  • 3
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16