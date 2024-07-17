Reuters: Мишель отверг мирные предложения Орбана по Украине

Переговоры о мире на Украине не могут проводиться без Киева, отметил глава Европейского совета

БРЮССЕЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщив, что "никакие переговоры о мире на Украине не могут проводиться без Украины". Об этом Мишель написал в ответном письме венгерскому премьеру, сообщило агентство Reuters, которое ознакомилось с этим письмом.

Мишель также объявил, что политика ЕС, заключающаяся в наращивании поставок оружия Киеву, "не является политикой войны, а совершенно наоборот". Мишель также написал, что ЕС настаивает на "выводе российских войск с Украины".