"Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания дронов для СВО

Скриншот из видео испытания дронов, которые передадут в зону СВО.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания дронов — аналогов самых известных международных брендов, сообщила пресс-служба президентского движения.

"На подмосковном полигоне "Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания беспилотных летательных аппаратов, в том числе и аналогов различных зарубежных брендов, необходимые нашим бойцам для разведки", — говорится в сообщении.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что на испытание представлены дроны на нестандартных частотах, FPV-дроны, дроны-камикадзе, а также средства радиоэлектронной борьбы.

"Мы регулярно собираем здесь наших умельцев, чтобы на полигоне протестировать изделие, разработчикам пообщаться друг с другом, обменяться опытом. Изобретатели дронов общаются с теми, кто с дронами борется, и такой обмен информацией крайне полезен", – рассказал Кузнецов.

Руководитель "Кулибин-клуба" Народного фронта Александр Паничев в свою очередь рассказал, что движение будет поддерживать производителей, масштабировать их изделия, чтобы они поставляли их на фронт.

"Производство даёт большой толчок для развития радиотехнической отрасли, помогает развивать этот рынок в стране", – отметил Паничев.

По данным президентского движения, изобретения по техническим характеристикам не уступают ведущим зарубежным аналогам, но делаются в России и из российских компонентов.

Кроме того, они рассказали, что в ближайшее время Народный фронт передаст военнослужащим дроны ЭВР, разработчики которого изготовили партию в 160 экземпляров.

"ЭВР – это разведывательный дрон с дальностью полёта до 4 километров, имеет ряд съёмных камер, в том числе тепловизионных и ночных, камеры с оптическим зумом – всё необходимое для успешной разведки. "Кулибин-клуб" даёт нам задачи, помогает дорабатывать, тестировать продукцию, в том числе и в полигонных условиях. Мы почти независимы от зарубежных поставок, в дронах уже стоят контроллеры российского производства, переходим на отечественную связь. Благодаря тому, что компоненты отечественные, нам проще менять связь, ставить различные модули, поэтому дрон легко модифицировать и дорабатывать под конкретные задачи", – рассказал разработчик дрона "ЭВР" Валентин Пономарёв.