"Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания дронов для СВО

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания дронов — аналогов самых известных международных брендов, сообщила пресс-служба президентского движения.
"На подмосковном полигоне "Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания беспилотных летательных аппаратов, в том числе и аналогов различных зарубежных брендов, необходимые нашим бойцам для разведки", — говорится в сообщении.
Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что на испытание представлены дроны на нестандартных частотах, FPV-дроны, дроны-камикадзе, а также средства радиоэлектронной борьбы.
Руководитель "Кулибин-клуба" Народного фронта Александр Паничев в свою очередь рассказал, что движение будет поддерживать производителей, масштабировать их изделия, чтобы они поставляли их на фронт.
"Производство даёт большой толчок для развития радиотехнической отрасли, помогает развивать этот рынок в стране", – отметил Паничев.
По данным президентского движения, изобретения по техническим характеристикам не уступают ведущим зарубежным аналогам, но делаются в России и из российских компонентов.
Кроме того, они рассказали, что в ближайшее время Народный фронт передаст военнослужащим дроны ЭВР, разработчики которого изготовили партию в 160 экземпляров.