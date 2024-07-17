Новейшая гаубица «Мальва» выдержала попадание из HIMARS в зоне СВО

«Ростех»: САО «Мальва» выдержала попадание из HIMARS в зоне СВО

Бронекабина новейшего самоходного артиллерийского орудия (САО) «Мальва» выдержала попадание снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили 16 июля в Ростехе.

Там опубликовали фото, полученные с передовой.

«На фото видно, что поражающие элементы ракеты M30A1 GMLRS запущенной из HIMARS пробили колеса, но застряли в корпусе или отскочили от остекления», — сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Бронекабина САО «Мальва» защитила экипаж от осколков.

Уточняется, что бронекабина разработана для нейтрализации командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем противовоздушной обороны (ПВО), а также колонн бронетехники. Орудие имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов.

Ранее, 25 июня, партия новейших колесных гаубиц «Мальва» поступила в Вооруженные силы России. С помощью этого оружия можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км, а боезапас одной установки насчитывает не менее 30 выстрелов.